سطح آب اقیانوسها با سرعتی نامشخص در حال افزایش است

به گزارش خبرگزاری مهر، آژانس فضانوردی آمریکا در جریان برگزاری کنفرانس تلفنی از راه دور ضمن ارایه پیش بینی هایی درباره اوضاع اقیانوس های جهان هشدار داد که سطح آبهای آزاد جهان در حال افزایش است با این حال ضعف دانش بشری درباره ارایه پیش بینی های دقیق تر موجب شده تا نتوانیم سرعت این فرآیند را به درستی محاسبه کنیم.

تیمی از محققان ناسا در قالب گروهی موسوم به «تغییر سطح اقیانوس ها» که به تازگی تأسیس شده با استناد به تصاویر و اطلاعات ماهواره ای که مربوط به بازه زمانی سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۱۳ می شود هشدار می دهند که به واسطه ذوب شدن بخش قابل توجهی از یخ های قطبی، سطح آب اقیانوس های جهان در حال افزایش است.

این اطلاعات از ماهواره های TOPEX/Jason و GRACE به دست آمده است.

جاش ویلیس از دانشمندان آزمایشگاه پیش رانش جت ناسا در کالیفرنیا می گوید: مردم سراسر جهان باید از یک واقعیت نگران کننده آگاه شوند. سطح آب اقیانوس ها در حال بالا آمدن است و البته این چیز چندان جدیدی نیست زیرا در دهه های قبلی ادامه داشته و حتی احتمالا در چند قرن قبل هم تداوم داشته است.

به عقیده دانشمندان ناسا، اگرچه این روند بدون توقف بوده اما پرسش اصلی این است که «سرعت افزایش سطح آب اقیانوس های جهان در چه حد است؟»

به گفته دانشمندان ناسا، جمعیت قابل توجهی از جمعیت جهان در نواحی ساحلی زندگی می کنند و آنها باید خود را برای تبعات این فرآیند آماده کنند.