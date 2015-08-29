به گزارش خبرنگار مهر، الهام امین‌زاده صبح شنبه در دیدار با آیت الله جزایری نماینده ولی فقیه در استان خوزستان و امام جمعه اهواز اظهار کرد: امروز در خوزستان حضور پیدا کردیم تا گزارشی از استقرار ۲۴ ماهه دولت را در شواری اداری این استان اعلام کنیم. به هر حال مردم حق دارند بدانند بعد از دو سال خدمتگزارانشان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی چه کارهایی انجام داده‌اند.

وی افزود: خوشبختانه استان خوزستان مورد توجه رئیس جمهور و وزرا بوده و در بیشتر کابینه‌ها به ویژه بخش کشاورزی و انرژی همیشه مساله خوزستان مطرح است و استان خوزستان به لحاظ کشاورزی و اقتصادی و به خصوص تامین امنیت غذایی کشور نقش پررنگی دارد و در تمام این حیث‌ها نیز مورد توجه بوده و بار سنگینی دراین زمینه به دوش می‌کشد.

معاون حقوقی رئیس جمهور عنوان کرد: در ابتدای این سفر مسئولان استانی گزارش دادند که آمار سرقت‌ها ۲۸ درصد کاهش یافته که با بررسی‌های لازم معلوم شد این کاهش به دلیل اشتغالزایی برای مردم و افزایش و رونق فعالیت‌های اقتصادی در استان بوده که این خبر بسیار مهمی است.

امین‌زاده بیان کرد: در جلسه امور حقوقی استان، مسائل ملکی در کمیسیون مستندسازی را بررسی کرده و در صورت نیاز کمیسیون مستندسازی کشور را در استان مستقر می‌کنیم تا مشکلات هر چه سریع‌تر حل شوند.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به تشکیل جلسه شورای حقوقی استان گفت: آشنایی مردم با حقوق برای ما بسیار اهمیت داشته و اگر مردم با حقوق خود آشنا باشند بار فعالیت دستگاه‌های حقوقی کاهش پیدا می‌کند.

امین‌زاده تصریح کرد: متاسفانه مردم کمتر از مشاوران حقوقی و وکلا استفاده می‌کنند، البته باید تمهیداتی فراهم شود تا وکلا خدمات خود را ارزان‌تر و در حد وسع مردم ارائه دهند.



وی اظهار کرد: باید یک تفاهمنامه با دادگستری و صدا و سیما و حتی رسانه‌های جمعی برقرار شود که اطلاع رسانی لازم را داشته باشند. در صورت امکان باید یک شماره تلفن را به عنوان سامانه در نظر گرفته و حقوقدانانی دلسوز را به مردم معرفی کرده تا حداقل بتوانند در مراحل اولیه راهنمایی‌های لازم را دریافت کنند، چون در غیر این صورت مردم خیلی ضرر می‌کنند. بنابراین باید چاره‌ای اندیشیده شود تا مردم دیگر دچار ضرر و زیان نشوند.

وی خطاب به نماینده ولی فقیه در خوزستان افزود: یکی از اشکالات موجود عدم تسلط مردم به قوانین است بنابراین از شما خواهش می‌کنم تا از تریبون نماز جمعه برای اطلاع رسانی در زمینه قوانین ابلاغی به مردم همکاری لازم را داشته باشید. همچنین تقاضا دارم از تریبون‌های نماز جمعه برای آموزش مردم استفاده کرده و راهنمایی‌های حقوقی لازم را از این طریق ارائه دهید تا منشأ خیر شود.