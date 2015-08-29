به گزارش خبرنگار مهر، پونه جعفری بانوی هنرمندی که از طریق تزئین بادکنک روزگار می گذراند و دو هفته قبل گزارشی با عنوان «چرخ زندگی این خانم با بادکنک می چرخد» درباره سبک زندگی و کار او در مجله مهر منتشر شد امروز شنبه هفتم شهریور ماه به همراه همسرش در برنامه زنده تلویزیونی «مثبت ۱۷» حاضر می شود تا درباره زندگی و شغل خلاقانه خود صحبت کند.

این برنامه تلویزیونی که به تهیه کنندگی سهیل سلیمانی تولید می شود، هر روز ساعت ۱۷ از شبکه اول سیما پخش می شود و از هفته پیش تا کنون به معرفی زوج های جوان موفق می پردازد. امروز پریسا گل کاریان متخصص حوزه روانشناسی نیز با حضور در برنامه درباره هیجانات جوانی و شیوه های کنترل آن صحبت می کند.

اجرای «مثبت ۱۷» بر عهده نجمه جودکی و سعید تافته است.