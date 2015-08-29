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۷ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۴۲

سوژه‌های مجله مهر به برنامه «مثبت ۱۷» می‌روند

سوژه‌های مجله مهر به برنامه «مثبت ۱۷» می‌روند

برنامه تلویزیونی «مثبت ۱۷» که از شبکه یک سیما روی آنتن می رود امروز هفتم شهریور پذیرای زوج موفقی می شود که چندی پیش در سرویس مجله مهر خبرگزاری مهر معرفی شده بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، پونه جعفری بانوی هنرمندی که از طریق تزئین بادکنک روزگار می گذراند و دو هفته قبل گزارشی با عنوان «چرخ زندگی این خانم با بادکنک می چرخد» درباره سبک زندگی و کار او در مجله مهر منتشر شد امروز شنبه هفتم شهریور ماه به همراه همسرش در برنامه زنده تلویزیونی «مثبت ۱۷» حاضر می شود تا درباره زندگی و شغل خلاقانه خود صحبت کند.

این برنامه تلویزیونی که به تهیه کنندگی سهیل سلیمانی تولید می شود، هر روز ساعت ۱۷ از شبکه اول سیما پخش می شود و از هفته پیش تا کنون به معرفی زوج های جوان موفق می پردازد. امروز پریسا گل کاریان متخصص حوزه روانشناسی نیز با حضور در برنامه درباره هیجانات جوانی و شیوه های کنترل آن صحبت می کند.

اجرای «مثبت ۱۷» بر عهده نجمه جودکی و سعید تافته است.

کد مطلب 2898222
عطیه موذن

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    نظرات

    • hasani ۱۸:۰۲ - ۱۳۹۴/۰۶/۰۷
      0 0
      پاسخ
      باسلام و خسته نباشید چگونه میشود با مهمان برنامه خانوم پونه جعفری ارتباط برقرار کرد (شماره تماس یا سایت یا وبلاگ) برا ی نیروی انسانی که احتیاج داشتن . باتشکر

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