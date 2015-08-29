۱۱۱ پروژه درکرمان به بهره برداری می رسد/آغاز عملیات اجرایی ۲۹ طرح

محمدعلی توحیدی در گفتگو با خبرنگار مهر هفته دولت را فرصتی مغتنم برای بیان خدمات صورت گرفته دانست و اظهار داشت: در این مدت ۱۱۱ پروژه با اعتبار ۵۲۹ میلیارد تومان اعتبار به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی ۲۹ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۷۰ میلیارد تومان خبر داد و افزود: از جمله این طرح ها می توان به ۱۳ طرح هادی روستایی، چهار طرح نوسازی مدارس و پروژه های آب و فاضلاب شهری اشاره کرد.

توحیدی به اتمام فاز اول مرمت بازار کرمان اشاره و تصریح کرد: توسعه دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر در دستور کار قرار دارد.

فرماندار کرمان ابراز داشت: پروژه های متعددی در بخش های شهرهای کوچک مانند محی آباد، باغین، چوپار و گلباف در بحث آسفالت، جدول گذاری، احداث بوستان و ایستگاه های آتش نشانی، سالن های ورزشی، پروژه های صنعت و معدن انجام شد.

وی از احداث آشیانه دپوی تعمیرات لوکوموتیو و جرثقیل در اداره کل راه آهن خبر داد و افزود: همچنین ۱۹ پروژه تامین روشنایی معابر شهر کرمان و بخش های تابعه و ۱۰ پروژه در حوزه جهاد کشاورزی به بهره برداری و کلنگ زنی می شوند.

فرماندار کرمان از اهتمام دولت یازدهم برای کاهش فاصله خدمات در شهرها و روستاها خبر داد و گفت: در این زمینه خدمات خوبی در روستاها صورت گرفته است.

توحیدی به اجرای تقاطع های غیر هم سطح در شهر کرمان اشاره کرد و گفت: پروژه های متعددی با قرارگاه خاتم منعقد شده که به سرعت در حال اجرا هستند.

وی راه اندازی پایانه مسافربری، شهربازی مسقف در پاک مادر، مجتمع آفتاب، چندین مجتمع تجاری را از جمله اقدامات صورت گرفته در شهر کرمان طی یکسال گذشته دانست و افزود: کارهای اجرایی مجتمع تجاری ساروج پارس (گودال خشت مال ها) که مدت ها متوقف شده بود انجام شده است.