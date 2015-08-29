احتمال غرق شدن توکیو و سنگاپور!

ایسنا نوشت: با توجه به مطالعات اخیر، افزایش بیش از یک متر سطح آب‌های آزاد در فاصله ۱۰۰ تا ۲۰۰ سال آینده اجتناب‌ناپذیر است.

«میشائل فرایلیش»، رئیس بخش مطالعات جوی و زمین‌شناسی در آژانس فضایی ناسا ادامه این روند را تهدیدی برای زیر آب رفتن مناطق کم‌ارتفاعی مانند ایالت فلوریدای آمریکا و شهرهای جزیره‌ای و بزرگی مانند توکیو و سنگاپور می‌داند.

کارشناسان زیست‌محیطی بر اساس داده‌های جدید ماهواره‌ای از افزایش سطح آب‌های آزاد می‌گویند: بیش از ۱۵۰ میلیون انسان که بخش بزرگی از آنها در آسیا هستند، هم‌اکنون در ارتفاعی کمتر از یک متر بالای سطح آب‌های آزاد زندگی می‌کنند.

سال ۱۹۹۲ ناسا و آژانس فضایی سی‌ان‌ای‌اس فرانسه شروع به اندازه‌گیری سطح آب‌های آزاد کردند. از آن زمان سطح آب اقیانوس‌ها به‌ طور متوسط تا ۷.۶ سانتیمتر بالا آمده‌ و در بعضی نقاط این افزایش حتی بیش از ۲۳ سانتیمتر بوده ‌است. دلیل اصلی این روند، آب شدن یخچال‌های طبیعی و همچنین گرم‌شدن اقیانوس‌ها هستند که باعث گسترش آب دریاها می‌شوند.

کارشناسان به خصوص نگران ذوب شدن یخ‌های گرینلند هستند. در طول دهه گذشته سالانه به طور متوسط ۳۰۳ گیگا تن یخ ذوب شده‌اند. این به معنای آن است که از حجم یخ‌های قطب جنوب سالانه به طور متوسط ۱۱۸ گیگا تن از دست رفته است.

«جاش ویلیس»، اقیانوس‌شناس ناسا اشاره کرده‌ است: یخ‌ها سریع‌تر از آنچه پیش‌بینی می‌شده ذوب می‌شوند. حتی این خطر وجود دارد که این سرعت ذوب افزایش پیدا کند.

ویلیس همچنین هشدار می‌دهد: باید آمادگی لازم را داشته باشیم، چراکه احتمالا در ۲۰ سال آینده سرعت متوسط افزایش سطح آب‌های آزاد شدت خواهد گرفت.

با توجه به گفته‌های کارشناسان، یک فرآیند ناشناخته در این جریان، پیامدهای خطیر فروپاشی کوه‌های یخ هستند.

«تام واگنر»، متخصص ناسا معتقد است که اگر این توده‌های یخی فرو بریزند، ارتفاع آب‌های آزاد می‌تواند در ۱۰۰ تا ۲۰۰ سال آینده تا سه متر افزایش یابند. به طوری که کارشناسان تاکید می‌کنند حتی ذوب یخچال‌های طبیعی با سرعتی که تا امروز داشته ‌است، چالش بزرگی برای بشریت به وجود می‌آورد.