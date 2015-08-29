نماینده فدراسیون یکی از عوامل باخت ما بود/ برایم سناریو چیدند!

افشین دبیری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شکست تیم دبیری برابر تاسیسات دریایی و تلاش نماینده فدراسیون فوتبال برای بیرون کردن وی از سالن به خاطر محرومیت اظهار کرد: من سال گذشته طی حکمی برای دو سال از حضور در سالن‌ها محروم شدم ولی در ۶ هفته گذشته لیگ در سالن‌ها حضور می‌یافتم و در هیچ کدام از مسابقات هم مشکلی پیش نیامد. متاسفانه نماینده فدراسیون در این بازی (دبیری تبریز با تاسیسات دریایی) یکباره گفت که باید از سالن بیرون بروم در حالی که اصلا هیچ مسئله و حاشیه‌ای وجود نداشت.

وی افزود: نماینده فدراسیون به صورت ناجوری تیم ما را به حاشیه برد و باعث شد بازیکنان تمرکزشان را از دست بدهند! آقای هنرور نماینده فدراسیون یکی از عوامل باخت سنگین ما بود. هنرور دوست داشت در این بازی هنرنمایی کند!

مالک باشگاه دبیری در خصوص اینکه مگر طبق حکم کمیته انضباطی از حضور در سالن‌ها محروم نیستید، گفت: من نمی‌گویم کاری که باعث محرومیتم شد، درست بوده است ولی جایی که کار به لجبازی و قدرتنمایی می‌کشد، دیگر کوتاه نمی‌آییم. سال گذشته به خاطر اشتباهات داوری مستنداتی را به فدراسیون فوتبال فرستادیم ولی به ما گفتند که این کارمان بی پاسخ نمی‌‌ماند.

دبیری ادامه داد: آنها به جای عذرخواهی از تیمی که با سرمایه شخصی در فوتسال خرج می‌کند، در یک مسابقه دو داوری را انتخاب کردند که تجربه لیگ برتری نداشتند و بعد هم اتفاقات بعدی رخ داد. سال گذشته برایم سناریو و طرحی را چیدند که محرومم کنند و اشتباه من هم این بود که وارد این بازی شدم. در هر صورت من از کاری که کرده‌ام پشیمان نیستم چون احساسم این است که یک جاهایی که حق را ناحق می‌کنند، نباید سکوت کرد!

وی در پاسخ به این سئوال که «مگر حکم کمیته انضباطی را قبول ندارید که در سالن حضور می‌یابید؟» گفت: من حکم کمیته انضباطی را قبول دارم و نمی‌گویم کاری که کرده‌ام درست بوده ولی همانطور که گفتم در آن مسابقه که منجر به محرومیتم شد، سناریویی علیه من چیده بودند که در نهایت رای سختگیرانه‌ای برای من صادر کردند.

مالک باشگاه دبیری در پاسخ به این سئوال که «آیا بازی بعدی تیم دبیری هم به سالن خواهد رفت یا خیر؟» تاکید کرد: تا جایی که مرا به زور از سالن بیرون نکنند، می‌روم!