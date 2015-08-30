  1. مجله مهر
  2. گزارش ویژه
۸ شهریور ۱۳۹۴، ۹:۳۲

با این دوچرخه پیاده‌روی کنید

با این دوچرخه پیاده‌روی کنید

شاید دوچرخه سواری به علت دشواری رکاب زدن برای برخی از افراد سخت باشد. اما یک مخترع هلندی با اختراع عجیب و غریبش توانسته این موضوع را حل کند!

دریافت 20 MB

مجله مهر- عطیه همتی: آقای «بروین برگمستر» به تازگی دوچرخه الکتریکی اختراع کرده که از تلفیق دو دستگاه دوچرخه و تردمیل ساخته شده است.

این مخترع ۵۱ ساله با این اختراع سعی داشت راهی برای سریع تر طی کردن مسافت ۱۲ کیلومتری برای محل کارش پیدا کند تا اینکه این ایده به ذهنش رسید و توانست با این «تردمیل- دوچرخه» در عرض ۳۰ دقیقه یعنی ۲۵ کیلومتر در ساعت این مسیر را طی کند.

864x486.jpg

برگمستر معتقد است اقوام مختلف با لباس های خاص شان ممکن است نتوانند به راحتی از دوچرخه های رکابی استفاده کنند. اما با این تردمیل- دوچرخه به راحتی می توانند فقط با راه رفتن به جای رکاب زدن چرخ های آن را به حرکت در بیاورند و مسافتهای زیادی را طی کنند.

این تردمیل دوچرخه ای دیگر حس درجا زدن و ساکن ماندن تردمیل را ندارد و می توان از طریق آن از یک پیاده روی دلچسب و با سرعت بالا لذت برد.

کد مطلب 2898232

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها