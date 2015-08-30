مجله مهر- عطیه همتی: آقای «بروین برگمستر» به تازگی دوچرخه الکتریکی اختراع کرده که از تلفیق دو دستگاه دوچرخه و تردمیل ساخته شده است.

این مخترع ۵۱ ساله با این اختراع سعی داشت راهی برای سریع تر طی کردن مسافت ۱۲ کیلومتری برای محل کارش پیدا کند تا اینکه این ایده به ذهنش رسید و توانست با این «تردمیل- دوچرخه» در عرض ۳۰ دقیقه یعنی ۲۵ کیلومتر در ساعت این مسیر را طی کند.

برگمستر معتقد است اقوام مختلف با لباس های خاص شان ممکن است نتوانند به راحتی از دوچرخه های رکابی استفاده کنند. اما با این تردمیل- دوچرخه به راحتی می توانند فقط با راه رفتن به جای رکاب زدن چرخ های آن را به حرکت در بیاورند و مسافتهای زیادی را طی کنند.

این تردمیل دوچرخه ای دیگر حس درجا زدن و ساکن ماندن تردمیل را ندارد و می توان از طریق آن از یک پیاده روی دلچسب و با سرعت بالا لذت برد.