ورزشگاه انقلاب کرج مشکلی ندارد/بازی تیم ملی بعلت دوری هتل لغو شد

محمد محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص لغو بازی تیم ملی ایران و گوام که قرار بود در کرج برگزار شود، اظهار کرد: اینکه گفته می شود چمن ورزشگاه کیفیت نداشته است و نورافکن ها نیز دچار مشکل است صحت ندارد و علت لغو بازی در کرج فقط مسافت بیش از ۴۵ کیلومتر هتل تا ورزشگاه محل برگزاری بازی بوده است.

وی افزود: کادرفنی تیم ملی و نمایندگان ای اف سی دو ماه قبل از بازی زمین را بازدید کردند و برخی نکات را به ما گوشزد کردند تا شرایط بهتری برای میزبانی مهیا باشد و اینکه مشکلات زمین و نور ورزشگاه عامل لغو بازی بوده است صحت ندارد.

محمودی با بیان اینکه فدراسیون فوتبال بارها البرز را در بحث میزبانی های ملی آزموده است گفت: ما هر بار که پذیرای بازی های دوستانه و رسمی تیم ملی شده ایم آن را به شکل مطلوبی برگزار کرده ایم و اگر برخی استانداردهای کنفدراسیون فوتبال آسیا اجازه می داد این بار هم می توانستیم پذیرای یک بازی دیگر تیم ملی باشیم.

رییس هیئت فوتبال استان البرز ادامه داد: باید تلاش کنیم هتل ورزش مشرف به ورزشگاه انقلاب را به سطح استانداردهای مدنظر کنفدراسیون فوتبال آسیا برسانیم تا در این مواقع دچار مشکل نشویم.

وی تصریح کرد: با مهیا شدن شرایط اقامت، تیم های ملی در کرج اسکان پیدا کنند و مانعی در برگزاری این گونه بازی ها ایجاد نمی شود.

محمودی در پایان گفت: پیشنهاد برگزاری بازی تیم های ملی ایران و گوام از سوی خود فدراسیون و کمیته تیم های ملی داده شد و خودشان هم در نهایت با توجه به ضوابط موجود این بازی را به تهران بردند و ما نقشی در لغو آن نداشتیم.

به گزارش خبرنگار مهر، بازی تیم های ملی فوتبال ایران و گوام در چارچوب مقدماتی جام جهانی و جام ملت های آسیا روز ۱۲ شهریور ماه به میزبانی ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.