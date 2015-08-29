به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، علی نظری جویباری درباره دیدار تدارکاتی استقلال برابر تیم ملی چین تایپه گفت: توافق کرده‌ایم که یک دیدار با این تیم روز یکشنبه در ورزشگاه تختی برگزار کنیم. هر چند وضعیت پخش یا عدم پخش این دیدار مشخص نیست اما مطمئنا روز یکشنبه این دیدار برگزار خواهد شد تا تیم ما وضعیت خوب خود را حفظ کند.

معاون ورزشی باشگاه استقلال درباره مشکلات پیش آمده برای ریوالدو برزیلی افزود: ریوالدو در کنار ما حضور دارد و با او قرارداد داریم و اجازه خروج وی از استقلال را نخواهیم داد. تا به امروز توانستیم مطالبات او را پرداخت کنیم و تنها مشکل وی موضوع مسکن است که به زودی این مشکل نیز حل خواهد شد.

وی ادامه داد: مشکل پرداختی‌های ما به کادر فنی نیز تا فردا (یکشنبه) حل خواهد شد تا این افراد نیز دریافتی داشته باشند. در این مدت نیز توانستیم مشکل سجاد شهباززاده را حل کنیم و شاهد هستید که او پس از پایان مصدومیتش در تمرینات ما حضور پیدا کرده است.

نظری جویباری درباره مشکلات پیش آمده در هفته گذشته برای معاونان باشگاه استقلال اظهار کرد: مشکلات به آن شکلی که در رسانه‌ها مطرح شد مانند قهر نبود. ناهماهنگی پیش آمده میان ما و اسپانسر باشگاه باعث بروز برخی مشکلات شده بود که ما باید قبلا این مشکلات را حل می‌کردیم که در هفته گذشته با برگزاری چند جلسه این ناهماهنگی برطرف شد. ما به بازیکنان استقلال قول داده بودیم و باید به تعهدات خود عمل می‌کردیم که این موضوع در حال انجام شدن است.

معاون ورزشی باشگاه استقلال درباره مشکل حضور بازیکنان استقلال در اردوی تیم امید، گفت: ما روز بیست شهریور با نفت تهران بازی داریم در حالی که بازیکنان ما روز ۱۸ شهریور به تهران می‌رسند. این مشکل برای تیم نفت که نماینده ما در آسیا هست نیز وجود دارد. بنابراین با فدراسیون صحبت کردیم و درخواست دادیم تا دیدار ما برابر نفت روز ۳۰ شهریور برگزار شود تا بتوانیم بازیکنان خود را در اختیار تیم ملی بگذاریم که آنها نیز به ما قول دادند.