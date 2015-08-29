نخستین هتل سنتی چهارمحال و بختیاری افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین هتل سنتی چهارمحال و بختیاری پیش از ظهر شنبه با حضور مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور، معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری، مدیرکل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری و... افتتاح شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری در مراسم افتتاح این پروژه گردشگری اظهار داشت: چهارمحال و بختیاری در مسیر جدید توسعه گردشگری قرار گرفته است.

خدابخش مرادی عنوان کرد: چهارمحال و بختیاری به واسط داشتن جاذبه های بدیع گردشگری و وجود آب و هوای خنک مورد توجه مسافران و گردشگران قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: توسعه زیر ساختها باید در استان چهارمحال و بختیاری در حوزه گردشگری مورد توجه بیشتر قرار گیرد تا ارائه خدمات به مسافران و گردشگران به نحو مطلوب انجام شود.

وی بیان کرد: توسعه راه ها در استان چهارمحال و بختیاری در دولت تدبیر و امید مورد توجه قرار گرفته است که با توسعه راه های این استان زمینه ورود مسافر و گردشگر بیشتر به استان فراهم می شود.

هتل سنتی چهارمحال و بختیاری دارای ۲۵ اتاق است

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری نیز در این مراسم اظهار داشت: خانه آزاده چالشتر به بخش خصوص واگذار و این مرکز به یک هتل سنتی تبدیل شده است.

بهمن عسگری ادامه داد: زیر بنای این هتل سنتی یک هزار و ۲۰۰ متر است که دارای ۲۵ اتاق است.

وی گفت: تلاش های بسیاری برای توسعه گردشگری در استان چهارمحال و بختیاری شده است و بهره برداری از این مرکز اقامتی زمینه توسعه گردشگری منطقه را شتاب می دهد.

مرتضی رحمانی موحد گفت: هم اکنون توسعه زیرساختهای گردشگری از جمله افزایش مراکز اقامتی در استان مورد توجه قرار گرفته است.