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۷ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۲۶

با حضور در برنامه «نگاه یک»؛

وزیر ارشاد دولت یازدهم از کارنامه دو ساله خود می‌گوید

وزیر ارشاد دولت یازدهم از کارنامه دو ساله خود می‌گوید

برنامه تلویزیونی «نگاه یک» با هدف بررسی کارنامه دوساله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میزبان علی جنتی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تلویزیونی نگاه یک در ادامه ویژه‌برنامه‌های خود برای بررسی کارنامه وزیران دولت یازدهم امشب، شنبه هفتم شهریورماه میزبان علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.

علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای توضیح درباره عملکرد دوساله این وزارتخانه و برنامه های دو سال آینده وزارت ارشاد در حوزه سینمایی، فرهنگی، هنری، مطبوعاتی و اطلاع رسانی به شبکه یک می‌رود.

علی جنتی پنجمین وزیر دولت روحانی است که بعد از حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سید محمود علوی وزیر اطلاعات، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و حمید چیت چیان وزیر نیروکه به مناسبت هفته دولت به برنامه نگاه یک می‌رود.

برنامه نگاه یک به تهیه کنندگی حسن نهضت و اجرای مهدی مهدی قلی، حوالی ساعت 23 و بعد از سریال شبانگاهی شبک یک سیما به روی آنتن می رود.

کد مطلب 2898284

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