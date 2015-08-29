به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تلویزیونی نگاه یک در ادامه ویژه‌برنامه‌های خود برای بررسی کارنامه وزیران دولت یازدهم امشب، شنبه هفتم شهریورماه میزبان علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.

علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای توضیح درباره عملکرد دوساله این وزارتخانه و برنامه های دو سال آینده وزارت ارشاد در حوزه سینمایی، فرهنگی، هنری، مطبوعاتی و اطلاع رسانی به شبکه یک می‌رود.

علی جنتی پنجمین وزیر دولت روحانی است که بعد از حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سید محمود علوی وزیر اطلاعات، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و حمید چیت چیان وزیر نیروکه به مناسبت هفته دولت به برنامه نگاه یک می‌رود.

برنامه نگاه یک به تهیه کنندگی حسن نهضت و اجرای مهدی مهدی قلی، حوالی ساعت 23 و بعد از سریال شبانگاهی شبک یک سیما به روی آنتن می رود.