به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت‌نام آزمون ورودی دوره‌های ۷ ماهه آموزش فيلمسازی انجمن سينمای جوانان ايران از امروز ۷ شهریورماه آغاز شد و متقاضیان می توانند تا تاریخ ۱۴ مهرماه نسبت به ثبت نام در آزمون ورودی آموزش فیلمسازی اقدام کنند.

متقاضيان ثبت‌نام اين امكان را خواهند داشت تا با مراجعه به سامانه ثبت نام اينترنتي انجمن سينماي جوانان ايران و يا مراجعه حضوری به دفاتر سراسر كشور در اين آزمون نام نویسی كنند.

همچنین متقاضیان برای آگاه شدن از مبلغ شهريه، شرايط پرداخت، گروه‌هاي سنی و همچنين اولويت پذيرش نهايی در دوره ۷ ماهه آموزش فيلمسازی به دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران در سراسر کشور مراجعه کنند.