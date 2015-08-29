شوراهای دانش آموزی زمینه ساز تمرین زندگی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی قاسمی پیش از ظهر شنبه در حاشیه برگزاری همایش شوراهای دانشآموزی برتر استانهای کشور در رامسر گفت: شوراهای دانشآموزی از برنامههای جدی و موردتوجه آموزشوپرورش مازندران است.
وی از برگزاری جلسات متعدد و مداوم با شوراهای دانشآموزی منتخب در استان خبر داد و گفت: شوراهای دانشآموزی جزو مشاوران ما انتخاب شدند و برای آنها برنامه داریم.
مدیرکل آموزشوپرورش مازندران با بیان اینکه به شوراهای دانشآموزی معتقد هستیم گفت: به نقش اثرگذار آنها در تربیت دانشآموزان واقفیم و به همین منظور با تمام قدرت به آنها میدان عمل دادهایم تا بتوانند برنامههای خود را اجرایی کنند.
قاسمی با اظهار اینکه شورای دانشآموزی نهادی است که میتواند بطور جدی زمینه ساز تمرین زندگی باشد و در جامعه دموکراسی فراهم کند گفت: این شورا محلی برای تضارب و تفاهم آرا است.
وی همچنین تصریح کرد: شورای دانشآموزی میتواند پایههای یک جامعه را بر مبنای تفاهم و گفتگو شکل دهد.
شوراهای دانشآموزی، یکی از بنیادیترین نهادهای اجتماعی است
حسین شعبان سروری فرماندار نیز در خصوص اثرگذاری ایفای نقش شوراهای دانشآموزی گفت: با توجه به فلسفه جمهوری اسلامی ایران، ماهیت کشور و نظام ما مبتنی بر آرا مردم است و بسیاری از عرصههای سیاسی اجتماعی مردم حضور جدی درصحنه ندارند که با استفاده از رأی و حضور پای صندوقهای رأی، دیدگاه و نظرات خود را در نحوه اداره کشور و دولت اعمال میکنند بنابراین ضروری است تا در حوزه شوراهای دانشآموزی بافرهنگ سازی بسترسازی شود دانشآموزان در مقاطع راهنمایی و دبیرستان با اصول فعالیتهای جمعی و شورایی و نحوه برگزاری انتخابات آشنا شوند.
فرماندار رامسر، شوراهای دانشآموزی را یکی از بنیادیترین نهادهایی دانست که اگر برای آن برنامهریزی شود تا همراه با آموزشهای درست فرهنگ جمعی و قانون پذیری باشد میتواند در آینده انتخابات مختلف در نظام جمهوری را با کاستی و آسیبپذیری کمتری مواجه کند.
سروری شوراهای دانشآموزی را ایفاگر نقشهای بسیار کلیدی و اساسی در آشنایی باخرد جمعی و مشارکت اجتماعی و فرهنگی دانست و گفت: اگر آموزشوپرورش بتواند این نهال نوپا را به نحو احسنت به جلو هدایت کند و شرایط را فراهم کند تا آیندهسازان ایران اسلامی آماده حضور در عرصههای مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور شوند کمک شایانی به آینده و بلوغ سیاسی و اجتماعی کشور کرده است.
فرماندار رامسر در توصیه به شوراییان دانشآموز تأکید کرد قدر این فرصتها را بدانند و با حضور پرشور خود در مدرسه در چهارچوب ضوابط و اختیارات مشارکت جدی داشته و این دوران را تمرین و ممارستی برای حضور در عرصههای ملی، استانی و شهرستانی با در دست گرفتن پستها و مسئولیتهای کلیدی در نظام مقدس جمهوری بدانند.
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