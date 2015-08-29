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۷ شهریور ۱۳۹۴، ۱۳:۵۴

در جشنواره تحقیقاتی رویان؛

آخرین روشهای درمان ناباروری ارائه می‌شود

آخرین روشهای درمان ناباروری ارائه می‌شود

آخرین متدهای درمان ناباروری در دهمین سمینار پستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل شانزدهمین جشنواره بین المللی تحقیقاتی رویان ارائه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا عزآبادی، دبیر دهمین سمینار پرستاری و مامایی در پزشکی تولیدمثل در نشستی خبری عنوان کرد: بیماران نابارور با توجه به مشکلاتی که دارند، دچار بحران می‌شوند و متخصصین بیشتر در مسائل درمانی بیماران تمرکز دارند به طوریکه شرایط روحی و روانی آنها کمتر مورد نظر قرار می‌گیرد.

وی افزود: با توجه به اینکه درمان این دسته از بیماران باید گروهی انجام شود، گفت: نقش مهم پرستاران مامایی در این پروسه درمانی به صورت کامل باید مشخص شود، چرا که آنها می توانند به بیماران مشاوره‌های روحی روانی، آموزش‌ها و ... را ارائه می‌کنند.

عزآبادی با بیان اینکه این موضوع در پژوهشگاه رویان مورد توجه قرار گرفته است، گفت: از این رو دهمین سمینار پرستاری و مامایی در پزشکی تولیدمثل توسط پژوهشگاه رویان برگزار می‌شود.

دبیر دهمین سمینار پرستاری و مامایی در پزشکی تولیدمثل اظهار داشت: در این سمینار ۳۵ مقاله به صورت پوستر و شش مقاله به صورت شفاهی در خصوص مسائل ناباروری ارائه می‌شود. همچنین دو پنل در خصوص آخرین متدهای درمان ناباروری و کارگاه‌های مراقبت‌های پرناتال در این سمینار برگزار می‌شود.

به گزارش مهر، دهمین سمینار پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل بخشی از شانزدهمین جشنواره بین المللی تحقیقاتی رویان است که از یازدهم تا چهاردهم شهریور ماه در سالن همایش های رازی برگزار می شود.

کد مطلب 2898309

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