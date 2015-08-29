به گزارش خبرنگار مهر، زهرا عزآبادی، دبیر دهمین سمینار پرستاری و مامایی در پزشکی تولیدمثل در نشستی خبری عنوان کرد: بیماران نابارور با توجه به مشکلاتی که دارند، دچار بحران میشوند و متخصصین بیشتر در مسائل درمانی بیماران تمرکز دارند به طوریکه شرایط روحی و روانی آنها کمتر مورد نظر قرار میگیرد.
وی افزود: با توجه به اینکه درمان این دسته از بیماران باید گروهی انجام شود، گفت: نقش مهم پرستاران مامایی در این پروسه درمانی به صورت کامل باید مشخص شود، چرا که آنها می توانند به بیماران مشاورههای روحی روانی، آموزشها و ... را ارائه میکنند.
عزآبادی با بیان اینکه این موضوع در پژوهشگاه رویان مورد توجه قرار گرفته است، گفت: از این رو دهمین سمینار پرستاری و مامایی در پزشکی تولیدمثل توسط پژوهشگاه رویان برگزار میشود.
دبیر دهمین سمینار پرستاری و مامایی در پزشکی تولیدمثل اظهار داشت: در این سمینار ۳۵ مقاله به صورت پوستر و شش مقاله به صورت شفاهی در خصوص مسائل ناباروری ارائه میشود. همچنین دو پنل در خصوص آخرین متدهای درمان ناباروری و کارگاههای مراقبتهای پرناتال در این سمینار برگزار میشود.
به گزارش مهر، دهمین سمینار پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل بخشی از شانزدهمین جشنواره بین المللی تحقیقاتی رویان است که از یازدهم تا چهاردهم شهریور ماه در سالن همایش های رازی برگزار می شود.
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