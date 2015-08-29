آغاز تمرینات اختصاصی ماریچ و اعلام آخرین وضعیت مصدومان پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر و بنابر اعلام کادر پزشکی پرسپولیس، تمام مصدومان پرسپولیس تا قبل از شروع دوباره مسابقات لیگ برتر، مراحل درمان خود را پشت سر خواهند گذاشت.

«لوکا ماریچ» از امروز شنبه تمرینات اختصاصی خود را آغاز می‌کند. مهرداد کفشگری در حال انجام فیزیوتراپی است. سید مهدی فاطمی نیز پین‌های کار گذاشته شده در دستش را خارج کرده است و حیدریه هم ظرف روزهای آینده با بهبود آسیب‌دیدگی از ناحیه مچ پایش، کار را با تمرینات سبک آغاز خواهد کرد.

تمرینات سرخپوشان پس از بازی با فولاد اهواز طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با حضور تنها چند بازیکن دنبال شد و بقیه بازیکنان طبق برنامه به استراحت پرداختند. ضمن اینکه تمام بازیکنان روز جمعه در استراحت بودند.

طبق برنامه‌ای که پیش از این از سوی کادر فنی اعلام شده بود، تمرینات پرسپولیس از امروز شنبه با حضور همه نفرات و در غیاب ملی‌پوشان شکل جدی‌تری به خود می‌گیرد. سرخپوشان از ساعت ۱۷:۳۰ امروز باید در ورزشگاه درفشی‌فر حضور یابند و تمرین شنبه با حضور برانکو ایوانکوویچ از ساعت ۱۸ آغاز خواهد شد.

تیم فوتبال پرسپولیس از هفته ششم مسابقات لیگ برتر فوتبال (جام خلیج فارس) روز دوشنبه ۲۳ شهریور در تهران میزبان سایپا خواهد بود.