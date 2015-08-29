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۷ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۴۹

همزمان با هفته دولت؛

چهار روستای بروجرد از نعمت برق بهره مند شدند

چهار روستای بروجرد از نعمت برق بهره مند شدند

بروجرد- به مناسبت ششمین روز از هفته دولت چهار روستای شهرستان بروجرد از نعمت برق بهره مند شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد خسروی مدیر شرکت توزیع برق شهرستان بروجرد ظهر شنبه در حاشیه افتتاح این طرحهای برق رسانی اظهار داشت: به مناسبت هفته دولت طرح برق رسانی به چهار روستای کریم آباد در منطقه «ورکوه»، «کولیدر»، «سراب پنبه» و «چنار» و ادامه طرح بعثت بروجرد افتتاح شده است.

مدیر توزیع شبکه برق شهرستان بروجرد ادامه داد: اعتبار برق رسانی به روستاهای یاد شده شهرستان بروجرد در هفته دولت سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده است.

خسروی گفت: پروژه برق رسانی به سه روستای چنار، سراب پنبه و کولیدر با اجرای شبکه با وسعت ۲۰ کیلومتر و نصب سه دستگاه ترانسفور ماتور هوایی برای رفاه حال مردم اجرا شده است.

وی افزود: از دهه فجر تا کنون حدود ۱۰۰ کیلومتر از شبکه برق شهرستان بروجرد به کابل خود نگهدار مجهز شده است.

کد مطلب 2898336

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