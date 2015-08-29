در دوران پساتحریم مشکل اشتغال، ازدواج و اعتیاد حل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، امروز شنبه هفتم شهریور ماه در نشست خبری که همزمان با هفته دولت و آغاز سومین سال فعالیت دولت یازدهم برگزار شد، گفت: دولت یازدهم به نیمه راه خود رسیده، دو سال از این افتخار برای دولت می گذرد.

وی ادامه داد: اگر من بخواهم این نیمه راه را با یک جمله تبیین کنم، باید گفت: این نیمه راه برای ایجاد آرامش و ثبات برای بخش های مختلف جامعه بود.

دولت تلاش کرد تا در سیاست داخلی زخم جدیدی ایجاد نکند

رئیس جمهور گفت: ما از یک دولتی که با التهاب و مشکلات فراوان در وحدت اجتماعی، سیاست خارجی و مسائل اقتصادی روبرو بود، حرکت کردیم، به سمت یک دولت مستقر، باثبات و دولتی که همه تلاش خود را به کار برد تا در سیاست خارجی زخم جدیدی ایجاد نکند و بر زخم های گذشته مرهمی بگذارد.

روحانی گفت: دولت تلاش کرد روابط جناح ها، اقوام و گروه ها یک روابط آشتی جویانه، مسالمت آمیز و برابر باشد و اگر شکاف اجتماعی وجود دارد، این شکاف ترمیم شود.

وی ادامه داد: در زمینه فرهنگی دولت تلاش کرد فضا برای اخلاق، احیای اخلاق، هنر و فرهنگ فراهم شود.

روحانی ادامه داد: تلاش کردیم فضای آرامتری برای اصحاب فرهنگ، هنر، مدارس، مراکز علمی و تحقیقاتی و روابط آنها با مراکز علمی جهان فراهم شود.

وی تصریح کرد: تلاش ما بر این بود در بحث اقتصاد اول به بازار آرامش ببخشیم و نوسانات شدید و تند را در بازار شاهد نباشیم.

رئیس جمهور ادامه داد: علاوه بر این تلاش کردیم تورم را مهار کنیم، تورمی که با رشد فزاینده جامعه را نگران کرده بود و تلاش کردیم مهاری بر این اسب سرکش ببندیم تا تورمی آرام، کاهنده و مستمر داشته باشیم چون ممکن است تورم برای چند ماه کاهش یابد اما کاهندگی مستمر هدف اصلی ما بود.

روحانی تصریح کرد: امیدواریم تا پایان دولت بتوانیم به تورم یک رقمی دست یابیم.

وی با بیان اینکه ما با رکود بسیار شدیدی مواجه بودیم گفت: در سال ۹۱، ۶.۸-درصد و در سال ۹۲ با رشد ۱.۹- درصد مواجه بودیم.

روحانی با تاکید بر اینکه تمام تلاش دولت برای رشد مثبت اقتصادی و پایداری این رشد بود، گفت: ما در سال ۹۳ از رکود خارج شدیم و رشد مثبت ۳درصدی داشتیم. امیدواریم رشد ادامه داشته باشد.

وی با بیان اینکه سال بسیار سختی از نظر اقتصادی داریم، گفت: بسیاری از کشورها با شرایط سخت اقتصادی مواجه هستند و بسیاری از صادرکنندگان نفت، تورم سه رقمی را تجربه می کنند و ارزش پول ملی در کشورهایشان کاهش شدیدی یافته است.

رئیس جمهور ادامه داد: ما از قیمت نفت ۱۱۰دلاری امروز به قیمت نفت ۴۰ دلاری رسیدیم که این امر بر ارزش کالاهای پتروشیمی و همچنین گاز کشور نیز اثر می گذارد.

روحانی تصریح کرد: علاوه بر این مشکلات، بسیاری از کشورهای دنیا نیز با نوسانات شدیدی از نظر اقتصادی و بازار سرمایه مواجه اند، مثل چین.

وی با تاکید بر اینکه همه دنیا از نظر اقتصادی به هم متصل هستند، گفت: اگر مشکلی در منطقه برای اقتصاد کشوری ایجاد شود، به تبع بر اقتصاد کشور ما نیز تاثیر می گذارد.

ناامنی منطقه خاورمیانه بر اقتصاد کشورها تاثیرگذار است

رئیس جمهور با اشاره به مشکلات منطقه ای، گفت: در طول دو سال گذشته منطقه ما با مشکلات امنیتی زیادی مواجه بوده است که این ناامنی منطقه ای در مسائل اقتصادی تاثیرگذار است.

رئیس‌جمهور گفت: در سیاست خارجی به آرامش و تعامل مثبت با جهان و بازسازی چهره ایران در افکار عمومی جهان دست یافتیم.

روحانی ادامه داد: پیش از این، نگاه به ایران در طول سالهای گذشته نگاه دیگری بود و کمتر شاهد بودیم که نام ایران به جز در اوایل انقلاب، به صورت مثبت مطرح شود، اما امروز نام ایران به عنوان کشوری صلح‌خواه و تعامل‌گرا مطرح می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه امروز ایران هراسی شرایط وخیمی را می‌گذراند، گفت: تلاش دارند با کپسول اکسیژن این مرده را نجات دهند اما ایران هراسی در آستانه مرگ همیشگی است.

روحانی با تاکید بر اینکه مسیر اقتصادی کشور ما مسیری قابل قبول بوده است، گفت: ما در بخش های مختلف تحولات خوبی را شاهد بودیم.

وی ادامه داد: در زمینه انرژی، تولید گاز ما به ۱۲۰ میلیون متر مکعب در روز افزایش یافته و تولید نفت ما از ۲.۷ به ۲.۹ میلیون بشکه افزایش یافته است.

رئیس جمهور ادامه داد: در پتروشیمی سال گذشته رشد ۹.۶ درصدی داشتیم و ۴۴.۵ تن تولید محصولات پتروشیمی ما بود.

تحولات مثبتی را در صنعت معدن شاهد خواهیم بود

روحانی با اشاره به رشد تولیدات معدنی کشور گفت: ۸۰ درصد پهنه های معدنی آزاد شده و تحول مثبتی را در آینده در بخش معدن شاهد خواهیم بود.

وی با اشاره به اقدامات دولت برای حل مشکل خشکسالی عنوان کرد: از مشکل تامین آب آشامیدنی شهرها در حال عبور هستیم و دولت سرمایه گذاری خوبی در راستای تحصیل منابع جدید آبی انجام داده است.

رئیس جمهور با اشاره به سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد دلاری در بخش آب گفت: برنامه ریزی کردیم سالانه ۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش آب کنیم و امیدواریم به رقم های خوبی در زمینه دستیابی به آب های مشترک و شیرین کردن آب های شور دست یابیم.

افزایش ۱۷۱ درصدی سرمایه‌گذاری در بهره‌وری آب کشاورزی

روحانی آبیاری تحت فشار را یکی از اقدامات مهم دولت برای حل مشکل کم آبی خواند و گفت: در زمینه بهره وری از آب های کشاورزی اقدامات خوبی انجام شده و شاهد افزایش ۱۷۱ درصدی سرمایه گذاری در این بخش هستیم.

وی با اشاره به اقدامات دولت برای افزایش پوشش بیمه بهداشت و سلامت عنوان کرد: امروز متخصصان و پزشکان در اقصی نقاط کشور حضور دارند.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مذاکرات هسته ای تصریح کرد: در زمینه هسته ای پرونده بسیار پیچیده ای روی میز قرار گرفته بود. ملت ایران توانست با حرکت خوب و منسجم به نقطه مطلوبی در این خصوص دست یابد.

در سیاست خارجی تصمیم عجولانه و یک شبه اتخاذ نکردیم

روحانی با تاکید بر اینکه دولت در تمام زمینه ها از جمله سیاست خارجی تصمیم عجولانه ای نگرفته است، توضیح داد: تصمیمات ما یک شبه اتخاذ نشد و از خرد جمعی استفاده کردیم و هر جا اگر پیروز شدیم، به خاطر وحدت ملی، مشارکت و حضور مردم بود.

وی با بیان اینکه مردم احساس کردند موضوع هسته ای، جناحی و حزبی نیست، خاطرنشان کرد: موفقیت در این پرونده به نفع همه کشور است.

رئیس جمهور ادامه داد: پرونده هسته ای در حال نهایی شدن است و قدم های نهایی را برمی داریم.

روحانی با اشاره به پرسش برخی افراد مبنی بر اینکه اثرات حل پرونده هسته ای را در اقتصاد و جامعه مشاهده نمی کنند، اذعان کرد: اثر توافق هسته ای در فضای امروز منطقه و جهان دیده می‌شود. هنوز نهایی نشده و وقتی تحریم ها برداشته شود، آثار مثبتش را در جامعه خواهیم دید.

روحانی ادامه داد: وقتی تحریم ها برداشته شود و در بازار نفت حضور یابیم، یک زمانی طول می‌کشد تا نفت را بفروشیم و یک زمانی هم طول می کشد تا پولش برگردد.

وی تصریح کرد: آنچه امروز به دست آورده ایم اعتماد بیشتر مردم و امید مردم است و این کالایِ نقدی است که به دست آورده ایم.

رونق، رشد و پیشرفت برنامه دولت در دو سال پیش‌رو

رئیس جمهور اضافه کرد: دو سال گذشته تلاش ما برای ایجاد ثبات و آرامش بود و در دو سال پیش رو تلاش ما برای رونق، رشد و پیشرفت خواهد بود.

روحانی اظهار کرد: در زمینه فرهنگی و اجتماعی مقدمات کار فراهم شده است. انشاءالله امسال شاهد انتخابات خوبی خواهیم بود و رشد و رونق سیاسی در اسفند ماه حاصل می شود.

وی ابراز امیدواری کرد که با مشارکت خوب مردم، انتخابات پیش رو شکوهمند و رقابتی‌تر برگزار شود.

رئیس جمهور با ابراز امیدواری نسبت به اینکه انتخابات امسال با احساس سلامت بیشتر برگزار شود و در توضیح این امر گفت: سالم بودن انتخابات یک موضوع است، احساس سلامت انتخابات، موضوع دیگر. انشاءالله انتخابات در کشور ما همیشه سالم بوده، اما انشاءالله احساس سلامت را هم در انتخابات بالا می بریم.

قصد دعوا با هیچ نهادی نداریم/ احساس سلامت انتخابات را بالا می‌بریم

روحانی افزود: ما قصد دعوا با هیچ نهادی نداریم. من در انتخابات به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی به وظایفم عمل می کنم. ممکن است برخی خوشحال شوند یا نه، اما اجرای قانون وظیفه ما است. انشاءالله همه مردم خوشحال خواهند شد.

هدف دولت ایجاد «عدالت اجتماعی، پرهیز از رانت و جلوگیری از انحصار» است

رئیس‌جمهور در پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه اطلاعات به عنوان نخستین سئوال مطرح شده در نشست خبری خود، درباره برنامه دولت برای مقابله با مشکلاتی مانند رانت و فرار مالیاتی و نیز موانع موجود برای حل این مشکلات، اظهار داشت: اقتصاد نفتی، رانتی، انحصار در برخی زمینه‌ها و نیز حضور پررنگ برخی دستگاهها در اقتصاد که کار اقتصادی خیلی در شأن آنها نیست و نیز عدم اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، از جمله مشکلات موجود برای دولت است.

روحانی با بیان اینکه بنا بود سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اجرا شود و اقتصاد به بخش غیردولتی سپرده شود، نه اینکه فقط اسم آن عوض شود، افزود: اولین قدم دولت در این دو سال این بوده است که واگذاری‌ها واقعی و فعالیت‌های اقتصادی شفاف باشد.

وی ادامه داد: اینکه فعالیت‌های اقتصادی بر روی سایت‌ها قرار بگیرد و دولت الکترونیک که یکی از راه‌های جلوگیری از فساد است، از مهمترین اهداف دولت است.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه اجرای قانون یکی از کارهای سخت است، تصریح کرد: نمی‌دانم چرا آنجا که باید قانون اجرا شود، برخی‌ها خیلی دستپاچه می‌شوند؛ برخی‌ها دعوت به قانون را می‌گویند حاشیه‌سازی نکنید، پس «متن» می‌شود رانت و بی‌عدالتی!

روحانی با تاکید بر اینکه همه باید تسلیم قانون شویم و راه دیگری جز این برای توسعه کشور وجود ندارد، گفت: نمی‌خواهم بگویم دولت در زمینه ایجاد عدالت و حذف رانت کاملا موفق بوده، اما قدم‌های خوبی برداشته و این قدم‌ها را ادامه خواهد داد.

وی، رسانه‌ها را یکی از ابزارهای مهم برای مبارزه با فساد و رانت خواند و اظهار داشت: البته رسانه‌ها نباید متفاوت باشند، به گونه‌ای که یک رسانه حاشیه امنیتی داشته باشد و یکی نداشته باشد؛ همه باید آزاد باشند.

رئیس‌جمهور در همین رابطه افزود: برخی رسانه‌ها هر چه می‌خواهند می‌گویند، اما اگر یک رسانه کوچکترین خطایی بکند همه دستگاهها فعال می‌شوند تا با آن برخورد کنند، همه باید یکسان باشند.

روحانی با بیان اینکه هدف دولت ایجاد عدالت اجتماعی، پرهیز از رانت و جلوگیری از انحصار و فساد است، تصریح کرد: قدم‌های خوبی در این رابطه برداشته شده و قدم‌های مهمتری در پیش است.

وی در پاسخ به سئوال دیگر این خبرنگار مبنی بر اینکه مرد شماره یک اقتصادی دولت کیست، تصریح کرد: در بحث اقتصاد و در همه بحث‌ها، اجرای برنامه برای ما مهم است؛ البته تیم اقتصادی ما معلوم است، اما این دولت بیشتر برنامه‌محور است تا شخص‌محور.

رسانه‌ها بر کار دولت نظارت کنند/نمی‌گذاریم ایران بازار مصرف ۸۰ میلیونی خارجی‌ها شود

رئیس‌جمهور در ادامه و در پاسخ به سئوال خبرنگار شبکه خبر مبنی بر اینکه دولت چگونه می‌تواند میان موضوع اقتصاد مقاومتی و مراودات اخیر دولت‌های خارجی و هیات‌های اقتصادی اروپایی تعادل ایجاد کند، اظهار داشت: ما در گذشته درآمدهای ارزی خوبی داشتیم؛ بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم، اما حاصل آن تعطیلی ۲ هزار بنگاه صنعتی و بازماندن ۵۰۰ هزار نفر از اشتغال در صنعت بود.

روحانی افزود: نتیجه آن وضعیت این بود که اشتغال خالص ما تقریبا صفر شد؛ البته هر سال به افراد خواهان کار افزوده می‌شود، اما اینکه تعداد بیکارهای ما ثابت باشد نشان می‌دهد که اشتغال ما چندان موثر نبوده است.

وی گفت: در نتیجه این وضع، ایران بهشت مهندسان و کارگران خارجی شد که آنها کالا تولید کردند و ما با پول نفت خریدیم؛ الان هم ممکن است دچار همین مشکل شویم.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: من هم از رسانه‌ها و هم از متخصصان و دانشگاهیان دعوت می‌کنم که خوب بر کار دولت نظارت کنند و اگر دولت خطا کرد، با صراحت دولت را نقد کنند.

روحانی ادامه داد: من در دولت و ستاد اقتصادی با صراحت گفتم که بعد از تحریم و پساتحریم که از ماه‌های آینده به آن می‌رسیم، برای حضور بنگاهها و شرکت‌های خارجی در اقتصاد ایران، اگر در ذهن آنها این باشد که بازار مصرف ۸۰ میلیونی برایشان ایجاد می‌شود، دارند خطا می‌کنند.

وی افزود: با صراحت به مقامات آن کشورها گفتم که سیاست ما بر این است که شما سرمایه و فناوری بیاورید و با ایرانی‌ها مشارکت کنید؛ بخشی از بازار ایران و منطقه و جهان در اختیار هر دوی ما قرار گیرد.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: نتیجه این روش می‌شود اشتغال جوانان ما؛ امروز بیکاری جوانان معضل اصلی است که باید آن را حل کنیم و امیدوارم در این مسیر دولت به خوبی حرکت کند و اگر غیر از این باشد کشور ضرر می‌کند که کالای ساخته شده خارجی را با پول نفت بیاوریم.

تراز تجاری ایران در ۴ ماه نخست امسال مثبت شد

روحانی تاکید کرد: پول نفت باید در سرمایه‌گذاری‌های اصلی کشور هزینه شود و آنچه نیاز به واردات داریم، اعم از تجهیزات، قطعات و مواد اولیه باید از صادرات غیرنفتی وارد کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در چهارماه اول امسال برای نخستین بار طی سالهای اخیر، تراز تجاری ما مثبت شد و البته صادرات کمی بیشتر از واردات بوده است.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: پس از این نیز وقتی خارجی‌ها حضور می‌یابند، معنای آن حضور در سرمایه و مشارکت است.

پول های بلوکه شده دولت زیاد نیست

روحانی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه رقم های متفاوتی در مورد پولهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور مطرح می شود، از ۲۹ میلیارد دلار تا ۱۸۰ میلیارد دلار، تقاضا دارم شما به عنوان رئیس جمهور رقم واقعی را مطرح کنید، اظهار داشت: رقم هایی که شما فرمودید برخی با واقعیت منطبق نیست، اما ارقام مختلفی بیان شده است و این ارقام می تواند درست باشد.

وی افزود: یک زمان ما می گوییم کل ارزهایی که در خارج داریم در مجموع چه مقدار است که در این صورت یک رقم به دست می آید، اما یک زمان دیگر می گوییم کل رقم هایی که در خارج است و مربوط می شود به صندوق توسعه ملی منها شده و کم می شود و از طرفی می گوییم برخی مربوط به ذخایر بانک مرکزی است که منها شده و آن نیز کسر می شود.

رئیس جمهور ادامه داد: آن بخش پولی که مربوط به دولت است زیاد نیست و رقم هایی است که مقامات اقتصادی ما مثل رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده اند. آن رقمی که مربوط به دولت است رقم زیادی نیست.

روحانی خاطرنشان کرد: یک بخشی از این دارایی ها مربوط به صندوق توسعه ملی است که می تواند فعال شود. بنابراین اینکه چند رقم گفته می شود وابسته به این است که کل رقم در نظر بگیریم و با ذخایر بانک مرکزی و پول صندوق توسعه ملی منها کنیم، در این صورت رقم اصلی به دست می آید.

توسعه نیروی انسانی برای سرمایه گذاران خارجی جاذبه دارد

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه دولت شما چه اقداماتی برای کسب اعتماد جوانان و به خصوص جوانانی که به خارج مهاجرت کرده اند انجام داده است، افزود: تکیه گاه اصلی ما در کشور نسل جوان است و به ویژه قشر تحصیل کرده ما مهم است و یکی از موضوعاتی که می تواند برای سرمایه گذاران خارجی جاذبه داشته باشد، توسعه نیروی انسانی در کشور ما است.

رئیس جمهور ادامه داد: وقتی که ببینند این همه مهندس و تحصیل کرده در کشور ما بوده، اتفاق خوبی است. امروز بیش از بحث از انرژی، بحث انرژی انسانی و نیروی فعال تحصیل کرده به اضافه جایگاه جغرافیایی ما اهمیت دارد.

روحانی اذعان کرد: فکر می کنم نسل جوان ما به کشور کاملاً امیدوار است و چه آنهایی که در داخل زندگی می کنند و چه آنهایی که به خارج سفر کرده اند، امیدوار هستند.

وی با اشاره به عملکرد دولت در طول این دو سال، خاطرنشان کرد: عملکرد دولت برای مردم و نسل جوان امیدوارکننده بوده و وقتی نسل جوان می بیند که این دولت قادر است یک معضل مهم بین المللی را با تدبیر و منطق حل و فصل کند و زمینه را برای جذب سرمایه خارجی و تکنولوژی خارجی آماده کند، احساس خواهد کرد حضور در ایران زمینه فعالیتشان بیش از سابق مهیا است.

رئیس جمهور گفت: ما اقدامات خوبی در زمینه شرکت های دانش بنیان انجام داده ایم و هرماه تعدادی از متخصصان جوان ما از کشورهای مختلف به داخل ایران بر می گردند و این به معنای مهاجرت معکوس است.

روحانی ادامه داد: در ماه های اخیر عده زیادی از اروپا و امریکا برگشتند و هرچه شرکتهای دانش بنیان ما فعالتر شوند، می توانند نیروهای فعال ما را در خارج از کشور جذب کنند و به نیروهای داخل کشور امید دهد.

وی گفت: در مجموع این موضوع قبل از حل پرونده هسته ای در کشور ما ایجاد شده بود و کاهش فرار مغزها امروز و پس از پرونده هسته ای زمینه را برای این کار فراهم تر کرده است.

برجام نباید به مجلس برود/تصویب برجام در پارلمان به نفع طرف مقابل است

رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه کیهان در مورد انتظار قانونی برای تصویب برجام در مجلس، اظهار داشت: طبق قانون اساسی و اصل ۷۷ و ۱۲۵ که در واقع این اصل بیشتر اصل ۷۷ را تبیین می کند. در اصل ۱۲۵ گفته شده است وقتی یک معاهده ای را رئیس جمهور و نماینده رئیس جمهور امضاء می کند، برای تصویب باید به مجلس فرستاده شود.

وی با بیان اینکه ما و نماینده رئیس جمهور چیزی را تاکنون امضاء نکرده ایم، افزود: آنچه امروز دارد انجام می گیرد در واقع نسبت به یک معاهده ای است که ایران قبلاً آن را پذیرفته؛ بحث امروز بر سر این است که معاهده ان پی تی که قبلاً پذیرفته شده است درست اجرا شده است یا نه؟

روحانی ادامه داد: ما می گوییم ان پی تی را درست اجرا کرده ایم اما عده ای می گویند که اینطور نیست و تمام مذاکرات برای این بود که ثابت بکنیم این انتقادات ناروا است و یک اعتمادی آنها نسبت به برنامه صلح آمیز هسته ای ایران داشته باشند.

وی گفت: همه بحث ها برای درست اجرا شدن معاهده ای بوده است که ایران قبلاً عضو آن بوده و در مجلس قدیم تصویب شده است.

رئیس جمهور ادامه داد: امروز یک معاهده جدید وجود ندارد و در برجام نیز به صورت داوطلبانه ایران باید اقداماتی را انجام دهد. هیچ کشور دیگری از اعضای ۱+۵ برجام را به پارلمان خود نبرده است که ما آن را به پارلمان برده و بخواهیم تصویب کنیم.

روحانی تصریح کرد: اگر برجام در پارلمان تصویب شود، الزامی بر دولت است نه الزام بر آنها و این کار را به نفع آنها انجام داده ایم.

وی با بیان اینکه ممکن است برخی معتقد باشند طبق قانون اساسی برجام باید به مجلس برود، افزود: به مجلس رفتن برجام به این معناست که چیزی که تا امروز رئیس جمهور امضاء نکرده است را امضاء کند و در این صورت ما برای خود الزاماتی را ایجاد می کنیم که هیچ کشوری نکرده است.

رئیس جمهور اذعان کرد در بقیه کشورها هم رئیس جمهور و وزیر خارجه شان امضاء نکرده اند و در دولت نیز تصویب نشده است و چرا ما می خواهیم یک فشار حقوقی را به ملت ایران وارد کنیم؟

روحانی با بیان اینکه اصل ۱۲۵ کاملاً روشن می کند چیزی را که رئیس جمهور یا نماینده آن امضاء کرد نیاز به تصویب در پارلمان دارد، افزود: سبک برجام این بوده است که دولتها با هم توافق بکنند و در شورای امنیت تصویب شود و در آنجا به تصویب رسیده است. بنابراین قبل از توافق، شبیه این اتفاق در توافق ژنو نیز افتاده است.

وی ادامه داد: در گذشته تفاهمات دیگری نیز در زمینه هسته ای داشتیم، مثل توافق پاریس و بیانیه سعد آباد که آنها نیز به مجلس نرفت و برجام نیز شبیه آنها است. البته ممکن است این بحث مطرح باشد که برجام باید به مجلس رفته و تصویب شود.

اعلام پیش از موعد برخی مسائل، چیدن میوه نارس است

وی در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه مردم سالاری در خصوص رفع حصر برخی سیاسیون گفت: تلاش دولت این است که در جامعه همه احساس آرامش بیشتر کنند. اگر موضوعی در گذشته در کشور وجود داشت و می توانیم پایان دهیم، خوب است پایان یابد.

رئیس جمهور ادامه داد: تبدیل یک موضوع به مساله دائم برای کشور به سود کسی نیست. اینکه موضوعی را به یک شعار دائم تبدیل کنیم نتیجه ای نخواهد داشت.

روحانی تصریح کرد: اقتدار یک نظام و دولت این است که بتواند مسائلش را سریعتر نهایی کند. اگر زودتر بتوانیم در چارچوب منافع ملی برخی مسائل را نهایی کنیم، بهتر است.

وی ادامه داد: در پرونده هسته ای رهبری در دیدار اخیر با هیئت دولت فرمودند خوب شد این مساله جمع شد. اگر بتوانیم این پرونده را در چارچوب منافع ملی حل کنیم، به نفع کشور است.

رئیس جمهور با بیان اینکه صریح ترین موضع گیری را در دانشگاه شیراز در این خصوص داشتم، اظهار کرد: برخی مسائل در کشور است که کار دولت نیست و دولت نمی تواند در این زمینه کاری انجام دهد، اما دولت حتما می تواند مقدمات امر را فراهم کند.

روحانی تصریح کرد: من تلاش خود را در زمینه حل مسائل سیاسی و اجتماعی انجام دادم و در زمانش می توانم در این خصوص توضیح بیشتری بدهم.

وی گفت: اعلام پیش از موعد برخی مسائل، چیدن میوه نارس است.

رئیس جمهور اضافه کرد: از گذشته باید درس بگیریم. نگذاریم اگر انحراف و خطایی صورت گرفته، تکرار شود. همه باید تعامل گرا و تحمل گرا باشند.

ارتقاء رآکتور اراک با مشارکت چین و آمریکا

روحانی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری شینهوا چین در خصوص روابط ایران و چین پس از توافق هسته ای گفت: روابط ما با چین روابط خوبی است. بنده با رئیس جمهور چین ملاقات مفصلی در حاشیه اجلاس شانگهای داشتم. روند روابط دو کشور رو به پیشرفت است و طرح های بسیار زیادی پیش روی ما است که چینی ها می توانند مشارکت کنند.

وی ادامه داد: در اجرای برجام یکی از نکات مورد توافق این است که رآکتور آب سنگین اراک پیشرفته‌تر شود که این کار توسط چین و احتمالا آمریکا انجام خواهد شد.

رئیس جمهور افزود: ایران و چین هفت گروه کاری برای توسعه روابط تشکیل دادند و مصمم هستیم روابط خود را با چین، هند و روسیه توسعه دهیم.

روحانی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص چشم انداز قدرت دفاعی ایران در دوره پساتوافق گفت: عده ای این سوال را مطرح می کنند که آیا برجام موجب کاهش قدرت دفاعی ایران یا موجب افزایش قدرت دفاعی ایران خواهد شد؟

وی اضافه کرد: ما باید به دنبال بازدارندگی باشیم و قدرت ملی ما در برابر انواع تهدیدها بازدارندگی است.

رئیس جمهور توضیح داد: یک بخش از بازدارندگی صنایع دفاعی است. بازدارندگی در سیاست خارجی، اقتصاد و حتی حقوق بین الملل نیز وجود دارد.

روحانی تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی به این معنا است که ایران غیرقابل تحریم شود. دستیابی به این نقطه یعنی دستیابی به قدرت بازدارندگی.

بنیه دفاعی کشور در طول دو سال گذشته قوی‌تر شده است

وی بیان کرد: در طول دو سال گذشته نسبت به سال های قبل پیشرفت ما در تکنولوژی های بخش دفاعی افزایش یافته و بنیه دفاعی ما قوی تر شده است.

رئیس جمهور ادامه داد: انبارهای ما از تجهیزات سلاح های راهبردی غنی تر شده است.

روحانی با تاکید بر اینکه در برجام چیزی تحت عنوان قدرت موشکی و سلاح ایران وجود ندارد، گفت: این موضوعات در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل مطرح شده است.

وی یادآور شد: در قطعنامه های قبلی شورای امنیت در خرید و فروش سلاح تحریم بودیم، اما در قطعنامه جدید شورای امنیت به جای تحریم، محدودیت صادرات و واردات لحاظ شده است که بر این اساس پنج سال در زمینه صادرات و واردات سلاح و هشت سال در زمینه های موشکی محدودیت ها وجود دارد.

رئیس جمهور اظهار داشت: در این قطعنامه آمده است ایران نباید موشکی را برای پرتاب کلاهک هسته ای طراحی کند، ما هیچگاه این کار را نخواهیم کرد.

روحانی با تاکید بر اینکه ایران متعهد به بندهای قطعنامه نیست، خاطرنشان کرد: نقض قطعنامه به معنای نقض برجام نیست.

در بنیه و قدرت دفاعی هیچ محدودیتی را نپذیرفته‌ایم/ هدف از رونمایی فاتح ۳۱۳

وی اذعان کرد: ایران در بنیه و قدرت دفاعی هیچ محدودیتی را نپذیرفته و نخواهد پذیرفت. رونمایی از فاتح ۳۱۳ نیز در همین راستا بود که به دنیا اعلام کنیم مسیر ما همان مسیری است که رفته ایم و مذاکره کنندگان ما اعلام کرده اند.

تهدید دانستن برنامه هسته‌ای ایران، یعنی برهم زدن توازن منطقه‌ای

رئیس‌جمهور در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگار تلویزیون امارات مبنی بر اینکه برخی کشورهای همسایه ایران از توافق هسته‌ای ایران و غرب نگران هستند و در این شرایط دلیل اصرار ایران بر توسعه روابط با همسایگان چیست، اظهار داشت: یکی از آثار این توافق، ایجاد اعتماد بیشتر در کشورهایی بوده است که قبلا نسبت به اهداف هسته‌ای ایران تردید داشته‌اند.

روحانی گفت: اگر احساس همسایه‌ای این است که ما به دنبال سلاح هسته‌ای بوده‌ایم، یعنی به دنبال برهم زدن توازن منطقه‌ای؛ ضمن اینکه من فکر می‌کنم اگر یک یا دو کشور را استثناء کنیم، همه کشورهای منطقه می‌دانستند که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده‌ایم.

وی همچنین با تاکید بر گسترش روابط ایران با همسایگان، اظهار داشت: ما با عربستان نیز به دنبال روابط بهتر هستیم و از ابتدا بر این موضوع تاکید داشتیم، اما متاسفانه مشکلاتی که در یمن ایجاد شد، این فضا را از بین برد.

رئیس‌شورای عالی امنیت ملی کشورمان در همین رابطه، افزود: امیدوارم رهبران منطقه دست از جنگ و خشونت بردارند و در امور داخلی کشورها دخالت نکنند.

روحانی تصریح کرد: ملت یمن، ملتی دلاور و شجاع هستند و با وجود کشته شدن مردم بیگناه، این تهاجم تاثیری بر آنها نداشته است.

وی ابراز امیدواری کرد که مقامات عربستان شرایط را برای روابط بهتر آماده کنند و نگذارند شرایطی که در منطقه حاکم شده و بیگناهان کشته می‌شوند، ادامه یابد.

شکایت مسئولان دولت قبل، برای ما یک فرصت است

رئیس‌جمهور در ادامه و در پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه شهروند درباره شکایت برخی مسئولان دولت قبل از مسئولان دولت فعلی و پاسخ دولت یازدهم به این شکایت‌ها، اظهار داشت: هر کسی آزاد است که شکایتی را مطرح کند؛ ما هم هیچ ابایی نداریم که فردی از یک مقام دولتی شکایت کند و شاید این از یک جهت برای دولت، یک فرصت باشد که مسائل را بهتر تبیین کند.

روحانی در عین حال خاطرنشان کرد: اینکه ما مسائل را توضیح بدهیم که فرصتی برای طرح این شکایت‌ها ایجاد نشود، قدری دوپهلو است؛ در این حالت دولت به حالتی برای بیان مواردی که در دولت گذشته صورت گرفته تبدیل می‌شود، این نه خواست مردم است و نه ما فرصت داریم که صبح تا شب تبیین کنیم که در دولت گذشته چه گذشته است.

وی اظهار داشت: من خدمت مقام معظم رهبری نیز گفتم که از ابتدای دولت با ۳ یا ۴ چاله مواجه بودیم که هنوز هم پر نشده است؛ از جمله بدهی‌های کلان که هنوز پر نشده و نیز یارانه نقدی که خلاف قانون پرداخت شده است؛ چرا که یارانه نقدی باید بر اساس درآمد پرداخت شود.

رئیس‌جمهور، چاله بعدی را «مسکن مهر» خواند و گفت: مسکن مهر باعث دوبرابر شدن پایه پولی کشور شد و اثر شدیدی بر تورم گذاشت؛ ضمن اینکه در جاهایی مسکن مهر ساخته شد که امکانات کافی نبود.

روحانی در عین حال تاکید کرد: ما چاره‌ای جز تکمیل مسکن مهر نداریم و بر این اساس در این دولت ۴۲۵ هزار واحد مسکن مهر تکمیل شده و ۴۷ هزار واحد دیگر نیز در حال تکمیل است.

وی مجددا خاطرنشان کرد: نمی‌توانیم مانع کسی برای شکایت شویم و البته رسیدگی کننده اصلی نیز، دستگاه قضایی است.

به دلیل دشمنانی که داریم، همیشه باید در برابر تهدیدات احتمالی آماده باشیم

رئیس‌جمهور در ادامه نشست خبری خود با رسانه‌های داخلی و خارجی، در پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه سیاست روز درباره سخنان رئیس‌جمهور مبنی بر برداشته شدن سایه تهدید از منطقه بعد از توافق هسته‌ای و ادامه یافتن تهدیدات آمریکایی‌ها، گفت: همیشه ممکن است تهدیدات موجود باشد، چون اگر هیچ تهدیدی نبود دیگر وزارت دفاع، موشک، هواپیما و نیروهای مسلح نیاز نداشتیم.

روحانی با بیان اینکه باید خود را در برابر تهدیدات احتمالی آماده کنیم، تصریح کرد: سایه تهدید غیر از خود تهدید است و مثل ابر سیاهی است که بالای سر شماست و شما سیاهی آن را احساس می‌کنید.

وی با اشاره به تهدیداتی که می‌توانست بهانه‌هایی برای آنها از دید حقوق بین‌الملل باشد، اظهار داشت: این تهدیدها به گونه‌ای بود که ایران کشوری است که صلح و امنیت بین‌الملل را تهدید می‌کند؛ البته اینها دروغ بود، اما در ۶ قطعنامه شورای امنیت علیه ما که تحت فصل هفتم منشور صادر شد، ایران با عنوان تهدید صلح و امنیت بین‌المللی معرفی شد.

رئیس‌جمهور افزود: اما امروز قطعنامه ۲۲۳۱ بر مبنای اجرای برجام است، نه تهدید صلح و امنیت بین‌الملل؛ معنی برداشته شدن سایه تهدید این نیست که خود را برای روز مبادا آماده نکنیم.

روحانی ادامه داد: ما رقبا و دشمنانی داریم که باید همیشه خود را در برابر تهدیدات احتمالی آماده کنیم و آن، قدرت بازدارندگی ماست که باعث منتفی شدن یا دور شدن تهدید می‌شود.

وی در عین حال ابراز امیدواری کرد که هیچ گاه هیچ تهدیدی علیه کشور ما وجود نداشته باشد.

پایه اصلی مشروعیت حقوقی و سیاسی در کشور ما رای است

رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که برنامه شما برای توسعه و فعالیت احزاب چیست؟ اظهار داشت: ما در یک کشوری هستیم که مبنای حکومت ما بر مبنای آراء است و رای پایه اصلی برای مشروعیت حقوقی و سیاسی در کشور ماست.

روحانی افزود: همه مقامات به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم با رای انتخاب می شوند و وقتی آراء مردم اساس و پایه برای مدیریت کشور است، چگونه می شود افکار مردم را هدایت کرد و رقابت سالم ایجاد کرد؟ راه این مساله احزاب است.

وی تصریح کرد: تشکل های سیاسی، انجمن های علمی و صنفی تاثیرگذار بوده و مهم هستند و دولت از ابتدا برنامه داشته است که فراجناحی باشد و به همین دلیل اتهام به این دولت خیلی سخت است.

رئیس جمهور گفت: اگر دولتی جناحی باشد زود می تواند به آن اتهام زد که مبنایش تقویت این جناح علیه آن جناح است، اما ما که به هر دو جناح به معنای عام کلمه احترام می گذاریم.

روحانی با بیان اینکه همه تشکل های قانونی در کشور ما و دولت ما حق فعالیت دارند، افزود: می بینید در دولت ما افرادی که دور یک میز نشسته اند، برخی به این جناح تمایل دارند و برخی به آن جناح و اساس این دولت بر این است که رقابت های سالم را تشدید کنیم.

وی با اشاره به اینکه در آستانه یک انتخابات بسیار مهم قرار داریم، خاطرنشان کرد: امسال دو انتخابات با هم انجام می شود، یکی انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دیگری انتخابات مجلس شورای اسلامی و این مهم است که مردم در این انتخابات حضور داشته و مشارکت کنند.

رئیس جمهور ادامه داد: باید کاری کنیم که رقابت بیشتر شود و همه حس کنند که هستند. انتخابات بسیار مهم است و مردم در فضایی باید بیایند که چهره ها و افراد مختلفی وجود داشته باشند و آنها انتخاب کرده و برگزینند.

روحانی تصریح کرد: هرچه فضا فراهم تر شود انتخابات قشنگتر برگزار خواهد شد و مردم با یک نشاط بیشتری در آن شرکت خواهند کرد و در نهایت بهانه هایی که دیگران علیه ما به دست می گیرند از دست آنها گرفته خواهد شد.

با افزایش وحدت و انسجام ملی، راه نفوذ دشمن بسته می‌شود

رئیس‌جمهور در پاسخ به سئوال خبرنگار خبرگزاری صداوسیما درباره سوء‌استفاده دولت آمریکا از فضای بعد از برجام برای نفوذ در ایران و اظهارات شب گذشته رئیس‌جمهور آمریکا و تاکید وی بر تغییر ماهیت رژیم در ایران، اظهار داشت: اصل این مسئله که باید با نفوذ قدرت‌های بزرگ مخصوصا آمریکا مقابله کنیم، درست است و آنچه مقام معظم رهبری فرمودند، یک رهنمود ملی است.

روحانی با تاکید بر اینکه باید در برابر این رخنه‌ها سد درست کنیم، ادامه داد: هر قدر قدرت اقتصادی، فناوری و وحدت و انسجام ملی بیشتر شود و روابط دولت و ملت یا همان سرمایه اجتماعی بالا برود، احتمال نفوذ دشمن کمتر می‌شود.

وی تصریح کرد: اگر بین دولت و ملت اعتماد نباشد، برای ورود دشمن اتوبان باز می‌شود؛ اگر از لحاظ اقتصادی مدام محتاج بیرون باشیم که نفت بفروشیم و کالا وارد کنیم، راه نفوذ دشمن بیشتر می‌شود.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه عده‌ای تصور می‌کنند در دوران پساتحریم شرایط باز می‌شود تا با حضور در ایران، بر کشورمان اثر بگذارند و نفوذ کنند، خاطرنشان کرد: اینکه ما الان در منطقه از جهت علمی اول هستیم نشانه قدرت ایران است.

روحانی ادامه داد: اینکه در برخی رشته‌ها مانند نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و هوافضا بین جایگاه ۷ تا ۱۰ جهان هستیم، خیلی مهم است و قدرت علمی ما را نشان می‌دهد.

وی تاکید کرد: هر قدر ملت ما آگاه‌تر شود و روابط بین اقوام و مذاهب صمیمانه‌تر شود، سدی در برابر رخنه آنهاست؛ باید به رهنمودهای مقام معظم رهبری توجه داشته باشیم و در برابر رخنه‌ها بنیان مرصوص ایجاد کنیم.

در پساتحریم شرایط برای فعالیت بخش خصوصی فراهم تر است

رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری ترند جمهوری آذربایجان در خصوص همکاری ایران و کشورهای همسایه گفت: در طول دو سال گذشته حتی قبل از دستیابی به توافق، ارتباط خود را با کشورهای ساحلی دریای خزر توسعه دادیم. تقریبا به همه کشورهای حاشیه دریای خزر سفر کردم.

روحانی با بیان اینکه کشورهای حاشیه دریای خزر در منطقه ای نفتی هستند، گفت: ما مذاکره می کنیم که با هم وارد این منطقه نفتی شویم.

رئیس جمهور در خصوص رابطه ایران و آذربایجان گفت: امروز اطمینان میان دو کشور برای گسترش روابط، افزایش یافته است. امیدواریم این روابط به امنیت منطقه خزر و حل مسئله قره باغ کمک کند.

روحانی در خصوص توانمند سازی بخش خصوصی در پساتحریم گفت: اقتصاد جایی است که در آن بهترین ها، خصوصی ترین ها هستند. هرچه اقتصاد از خصوصی به عمومی پیش رود کار سخت تر می شود و به سمت رانت پیش می رود.

وی با اشاره به همراهی بخش خصوصی با رئیس جمهور در سفرهای منطقه ای گفت: در سفرهای استانی نیز همیشه یک جلسه با بخش خصوصی دارم. اساس برنامه ها تشویق بخش خصوصی برای فعالیت بیشتر است.

رئیس جمهور با بیان اینکه در پساتحریم شرایط برای فعالیت بخش خصوصی فراهم تر است، گفت: در زمان تحریم بخش خصوصی، بانکها و صادرات و واردات دچار مشکل شد. اما امروز پس از توافق، دولت کار خود را انجام داده است و شرایط را فراهم کرده است حالا نوبت ورود بخش خصوصی و فعالیت آن است.

در پساتحریم مشکل اشتغال، ازدواج و اعتیاد بر طرف می شود

روحانی در پاسخ به سوال خبرنگار رادیو جوان در خصوص ارزیابی اش از ایجاد امید و نشاط در میان جوانان طی دو سال گذشته، گفت: نسل جوان ما سرمایه عظیم ما هستند، امروز جوانان ما در دانشگاه ها فعال اند و هیچ وقت در کشور این مقدار دانشجو نداشته ایم.

وی با بیان اینکه فضا برای فعالیت سیاسی دانشجویان بازتر شده است، گفت: این امر با فعالیت احزاب و خانه احزاب محقق شد و فضای بهتری در دانشگاه ها برای فعالیت سیاسی باز شد.

رئیس جمهور تصریح کرد: در فضای پساتحریم، مشکل اشتغال حل می شود، در نتیجه مشکل ازدواج جوانان نیز حل شده و به تبع آن مشکل اعتیاد نیز حل خواهد شد.

روحانی در پایان تاکید کرد: تلاش ما حمایت از رسانه هاست و انشاءالله فضای بهتری برای فعالیت اقتصادی و اجتماعی نیز فراهم خواهد شد.