نمایش و نقد سه فیلم از موسسه اوج تا فرهنگسرای فردوس

به گزارش خبرگزاری مهر، نهمین عصر فیلم اوج با رونمایی و اکران مستند «تک تیرانداز» در سازمان هنری رسانه ای اوج برگزار می‌شود.

این مستند که به گوشه ای از دلاورمردی ها و شجاعت های رزمندگان اسلام در خط مقدم نبرد با داعشی ها اشاره دارد، به کارگردانی وحید فراهانی و تهیه کنندگی سید هاشم موسوی، تولید شده است که در این مراسم، پس از اکران و رونمایی از عوامل مستند، تجلیل به عمل خواهد آمد.

این برنامه روز یکشنبه ۸ شهریور ساعت ۱۷ در سالن نمایش سازمان هنری رسانه ای اوج به آدرس خیابان طالقانی، روبروی سینما فلسطین، خیابان برادران مظفر، طبقه ششم برگزار می گردد.

شرکت برای عموم علاقمندان آزاد است.

اکران و نقد فیلم سینمایی «هاری» در فرهنگسرای فردوس

فیلم سینمایی «هاری» به کارگردانی امیراحمد انصاری و تهیه‌کنندگی مشترک مهدی مددکار و علی شاه حاتمی در هفتاد و چهارمین نشست سکانس خانه فیلم فرهنگسرای فردوس اکران، نقد و بررسی می شود.

خانه فیلم این مرکز دوشنبه نهم شهریورماه ساعت ۱۸ در هفتاد و چهارمین نشست سکانس خود با حضور برخی عوامل فیلم و محمدرضا مقدسیان (منتقد) این فیلم را در بوته نقد قرار می دهد.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: من خطر کردم که همه چی درست شه یا هیچی! هر کاری می‌کنم واسه خاطر بچمونه که تو خیابونایی که من بزرگ شدم بزرگ نشه...

علیرضا کمالی ، مینا ساداتی ، حسین سلیمانی ، مجید واشقانی ، اکبر معززی ، ماریه ماشاالهی ، اصغر طبسی ، علی گلبهاران و میلاد کی مرام ، با هنرمندی هنگامه قاضیانی و نقش آفرینی جمشید هاشم پور گروه بازیگران «هاری» را تشکیل می‌دهند.

«یادداشت بر زمین» در سینماتک خانه هنرمندان ایران

فیلم «یادداشت بر زمین» در خانه هنرمندان ایران به روی پرده می رود.

در یکصد و نوزدهمین برنامه سینماتک خانه هنرمندان ایران دوشنبه ۹ شهریور فیلم «یادداشت بر زمین» ساخته علی محمد قاسمی به روی پرده می رود.

پس از نمایش فیلم نیز نشست نقد و بررسی فیلم با حضور نیما حسنی نسب، علی محمد قاسمی و کیوان کثیریان برگزار خواهد شد.

در این فیلم که محصول سال ۱۳۸۴ و مدت زمان آن ۷۸ دقیقه است، آسیه بخشی زاد، حسین مسلمی و شیرین قاسمی به ایفای نقش می پردازند و تدوین فیلم نیز بر عهده علی محمد قاسمی بوده است.

فیلم «یادداشت بر زمین» دوشنبه ۹ شهریور ساعت ۱۷:۳۰ در تالار استاد ناصری خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی آید.