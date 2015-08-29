حمایت باقرزاده از وزیر ورزش در رابطه با اتفاقات فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه نشست هماندیشی اعضای هیات علمی و صاحبنظران حوزه علوم ورزش با وزیر ورزش و جوانان که امروز شنبه در محل وزارت ورزش و جوانان برگزار شد، فضلالله باقرزاده رئیس فدراسیون شمشیربازی صحبتهایی را در رابطه با وضعیت این وزارتخانه و روند خوبی که طی یکی، دو سال گذشته طی کرده، عنوان کرد.
وی گفت: خیلیها من را به عنوان دوست وزیر میشناسند و به همین دلیل از من میپرسند چرا معاون نشدهای؛ در حالی که من از سالها پیش در ورزش بودهام و حوزه ورزش را با پوست و گوشت خود لمس کردم؛ ضمن اینکه سالها ریاست فدراسیون شمشیربازی را بر عهده دارم.
باقرزاده در ادامه یادآور شد: زمانی بودجه ما ۵۰۰ میلیون بود که برای گرفتن یک ریال آن باید در راهروهای وزارت ورزش میرفتیم و پیش ۵۰ نفر گردن کج میکردیم اما از دو سال پیش معاونت قهرمانی وزارت ورزش قرارداد با فدراسیونها میبندد و بر اساس آن بودجه آنها را به طور منظم واریز میکند. الان هفتم شهریور است و ما بودجه مرداد ماه خود را به طور کامل دریافت کردهایم.
رئیس فدراسیون شمشیربازی تاکید کرد: همیشه حاشیه بوده و جزئی از انتخابات به شمار میرود. هر چند خیلیها به آن توجه ندارند. فدراسیون شمشیربازی که من آن را اداره میکنم برای فعالیتهای همگانی بودجه دارد. در بخش بانوان هم اجازه کارهای زیادی به این فدراسیون داده شد؛ به همین دلیل بعد از ۴۰ سال توانستیم نایب قهرمانی آسیا را کسب کنیم، اما با این حال شاهد خیلی از تبعیضها بودیم. مگر گودرزی چه اختیاری در فدراسیون فوتبال دارد؟ البته او برای فدراسیون ما رئیس مجمع است، اما جو رسانهها به صورتی استه که وزیر باید پاسخگو باشد.
وی در راستای حاشیههایی که برای انتخابات ایجاد میشود، به یک نکته اشاره کرد و گفت: وقتی در انتخابات فدراسیون جهانی شرکت میکنیم، رئیس از قبل مشخص شده و واضح است که برای این کار هزینه هم شده است، اما در ایران اینطور نیست. با قاطعیت میگویم در دستگاه ورزش سمتی ندارم که بخواهند بگویند برای خوشخدمتی این حرفها را میزنم.
رئیس فدراسیون شمشیربازی افزود: آقای رئیس فدراسیون فوتبال، آقای عابدینی شما باید پاسخگو باشید که فدراسیون در دست شماست؛ نه گودرزی.
باقرزاده با اشاره به اقداماتی که برای توسعه این ورزش انجام شده است، گفت: کارهایی برای ورزش همگانی انجام دادهایم. به ۳۰ مربی با حقوق ۲۰ هزار تومانی اختیار دادیم تا در سراسر کشور استعدادیابی کند. پیش از این در این زمینه بودجهای داده نمیشد و به همین دلیل هم کاری انجام نمیشد.
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