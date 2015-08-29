کشف ۷۵ میلیارد ریال کالای قاچاق در هرمزگان/رشد ۴۰ درصدی کشفیات

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزیز الله ملکی ظهر شنبه در حاشیه بازدید از کشفیات کالای قاچاق طی ۴۸ ساعته گذشته در استان در جمع خبرنگاران بیان داشت: طی اقدامات اطلاعاتی در استان هرمزگان چندین محموله قاچاق کالا در محورهای غرب استان هرمزگان توسط نیروهای انتظامی شناسایی و توقیف شد.

وی با اشاره به اینکه ۳ باند قاچاق کالا در استان طی عملیات های روز گذشته متلاشی شد، عنوان کرد: در رابطه با کشفیات کالای قاچاق ۱۲ نفر متهم دستگیر و ۱۱ خودرو سبک و سنگین توقیف شدند.

سردار ملکی تصریح کرد: رصد کامل و دقیق گلوگاه های استان و محورهای مواصلاتی اصلی و فرعی جزو اولویت های مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان افزود: طی پنج ماه گذشته کشفیات کالای قاچاق در استان رشد ۴۰ درصدی داشته است , ارزش ریالی کشفیات دو هزار و ۷۳۰ میلیارد ریال است.