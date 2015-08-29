اعزام ۸۰۶ نفر در قالب شش کاروان از استان سمنان به حج تمتع

عباس اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۱۳۵ نفر حجاج دامغانی به همراه پنج نفر از عوامل اجرایی و روحانی کاروان از شهرستان دامغان به فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) تهران منتقل و در ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه صبح امروز به سمت مدینه منوره اعزام شدند.

وی افزود: امسال تعداد ۷۶۵ زائر، ۳۵ عامل اجرایی، سه عامل ستادی، سه پزشک در قالب شش کاروان شامل چهار کاروان مدینه قبل و دو کاروان مدینه بعد به حج تمتع مشرّف می شوند.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان اضافه کرد: ۳۶۹ نفر مرد و ۳۹۶ نفر از بانوان حجاج استان سمنان را در این سفر روحانی و معنوی تشکیل می دهند.

اسماعیلی با اشاره به وضعیت سن زائران استان سمنان، افزود: ۳۷ درصد از زائران حج تمتع امسال ۴۰ تا ۵۰ ساله، ۲۴ درصد ۳۰ تا ۴۰ ساله،۲۴ درصد ۵۰ تا ۶۰ ساله، هشت درصد ۶۰ تا ۷۰ ساله، دو درصد ۷۰ تا ۸۰ ساله و شش درصد زیر ۳۰ سال سن دارند.

وی خاطرنشان ساخت:۴۱ درصد از حجاج تمتع اعزامی امسال استان بی سواد، ۲۲ درصد دارای مدرک دیپلم، هشت درصد فوق دیپلم، ۱۷ درصد کارشناسی ۱۴، درصد کارشناسی ارشد، دو درصد دکتری و یک درصد دارای مدرک حوزوی تشکیل می دهند.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان با بیان اینکه معنویت، بصیرت و وحدت اسلامی شعار و رویکرد اجرایی حج تمتع امسال است، اظهار داشت: هزینه حج تمتع امسال زائران از ۸۶ میلیون تا ۹۷ میلیون ریال بوده است.

اسماعیلی در پایان گفت: اجرای دو همایش بزرگ در شهرهای سمنان و شاهرود، صدور بلیط الکترونیکی هواپیمایی براساس ویزای صادره برای نخستین بار در کشور، اصلاح ساختار ستادها با هدف کاهش هزینه ها و صرفه جویی در ویزای تخصصی، ارتقای تعداد داورهای ارسالی به عربستان و اجرای کارگاه آموزشی به جای دوره های تئوری و نظری برای مدیران حج از مهمترین برنامه ها و اقدامات انجام شده از سوی اداره کل حج و زیارت استان سمنان برای حج تمتع امسال بوده که به طور کامل اجرا شده است.