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۷ شهریور ۱۳۹۴، ۱۳:۵۵

نسل ۳ و ۴ موبایل در متروی تهران راه اندازی شد

نسل ۳ و ۴ موبایل در متروی تهران راه اندازی شد

ایرانسل از راه اندازی شبکه‌های نسل سه (۳G) و چهار (۴G/LTE) بعنوان سریعترین شبکه اینترنت کشور در خطوط متروی تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرانسل اعلام کرد: در حال حاضر ایستگاهها مولوی، حسن‌آباد، گلبرگ و سبلان تحت پوشش شبکه نسل سه و چهار ایرانسل قرار گرفته‌اند و با ادامه همکاری مدیریت متروی تهران، به سرعت سایر ایستگاهها، تحت پوشش خدمات باندپهن همراه ایرانسل قرار خواهند گرفت.

پیش از این تعدادی از ایستگاههای متروی شهرهای شیراز و مشهد مقدس تحت پوشش شبکه باندپهن همراه ایرانسل قرار گرفته بود.

براساس این گزارش، در حال حاضر بیش از ۴۱۸ شهر و دهستان و ۵۶ مسیر جاده‌ای اصلی در تمامی ۳۱ استان کشور، تحت پوشش شبکه ۳G و بیش از ۹۰ شهر و دهستان، تحت پوشش خدمات ۴G/LTE ایرانسل قرار دارند.

برای اتصال به شبکه ۴G ایرانسل کافیست مشترکین ضمن تعویض سیمکارت فعلی خود به سیمکارت نسل چهارم و یا همان «یوسیم» و یا خرید یوسیم جدید، این سیمکارت را در گوشی با قابلیت پشتیبانی از خدمات نسل چهارم ایرانسل قرار داده و تنظیمات مربوطه را روی گوشی خود اعمال کنند.

کد مطلب 2898411

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