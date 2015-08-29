به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان تیم فوتبال سپاهان اصفهان روز سهشنبه هفته گذشته با پیروزی مقابل سایپای البرز توانست جایگاه خود را در صدر جدول ردهبندی لیگ برتر تثبیت کند.
کادر فنی طلاییپوشان اصفهان روز سهشنبه بعد از این پیروزی، به بازیکنان خود استراحت دادند تا چندین روز به استراحت پرداخته و دوباره به تمرینات خود ادامه میدهند.
قرار است تمرین تیم سپاهان فردا یکشنبه با حضور همه بازیکنان این تیم به جز بازیکنان ملیپوش این تیم اصفهانی در ورزشگاه فردوس اصفهان از سر گرفته شود.
وریا غفوری و احسان حاجصفی، دو بازیکن ملیپوش سپاهان در این تمرینات حضور نخواهند داشت.
البته حاجصفی برای عقد قرارداد با تیم آلمانی بوخوم یا فرانکفورت آلمان راهی این کشور شده و به این دلیل در تمرینات تیمش حاضر نمیشود.
تیم اصفهانی از روز یکشنبه تا ۲۰ شهریور برای حضور در رقابتهای جام حذفی فوتبال باشگاههای کشور به تمرین میپردازد و برای این رقابتها آماده میشود.
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