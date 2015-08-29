به گزارش خبرنگارمهر، مهدی ماهگلی پیش از ظهر شنبه در جمع اصحاب رسانه، گفت: همایش ملی «دانشجویان و دانش آموختگان فرش دستبافت» در نیمه دوم مهر ماه در این استان برگزار می‌شود.

وی در ادامه افزود: در حاشیه برگزاری این همایش‌ها، جلسات تخصصی و کمیته فرش به منظور ارتقاء جایگاه فرش دستبافت استان خراسان جنوبی نیز برگزار می‌شود.

ماهگلی از برپایی بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف در تهران خبر داد و افزود: ۱۴ تولید کننده از خراسان جنوبی در شش غرفه از این نمایشگاه به عرضه آثار خود می‌پردازند.

وی با بیان اینکه المپیاد فرش دستباف در مراحل استانی و کشوری به ترتیب در بهمن و اسفندماه سالجاری برگزار می‌شود، تصریح کرد: این المپیاد در دو سطح دانش آموزی و دانشجویی و در سه رشته رنگ ریزی، بافت، طراحی نقشه و رشته مرمت ویژه دانشجویان برگزارمی شود.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی از برگزاری نوزدهمین همایش صادرات در آبان ماه سالجاری در استان خبر داد و افزود: ثبت نام در این همایش از ۲۱ شهریورماه جاری آغاز می‌شود و مستندات شرکت کنندگان نیز باید تا پایان ۲۸ شهریورماه به این سازمان ارسال شود.

راه اندازی مجدد بازارچه‌های مرزی

ماهگلی در سخنانی با اشاره به سفر هیئت افغانستان به بیرجند، اظهار کرد: از ابتدای سالجاری دو پذیرش هیئت از افغانستان را داشتیم و در این سفر تفاهم نامه‌هایی نیز بین دو کشور امضا شد.

وی با بیان اینکه در راستای اجرایی کردن برخی مفاد تفاهم نامه‌ها، تا پایان سال جاری هیئتی از استان به افغانستان اعزام می‌شود، بیان کرد: همچنین کمیسیون مشترکی بین ایران و افغانستان در شهریورماه جاری برگزار می‌شود که راه اندازی مجدد بازارچه‌های مرزی استان در این کمیسیون ارزیابی می‌شود.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در ادامه گفت: از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید در حوزه اصناف تعداد شش هزار و ۳۶۸ فقره پروانه کسب با پیش بینی اشتغال حدود ۹ هزار و ۷۴۷ نفر صادر شد.

وی با بیان اینکه که این میزان در مقایسه با دوره مشابه قبل از آن از نظر تعداد و اشتغال ۳۳ درصد رشد را نشان می‌دهد، افزود: از این تعداد پروانه، ۲۴۵ فقره پروانه تولیدی، ۶۸۵ فقره پروانه توزیعی و ۴۶۵ فقره پروانه خدماتی است.

ماهگلی بیشترین سهم صدور پروانه را مربوط به بیرجند دانست و افزود: بیرجند با صدور ۶۶۶ فقره پروانه، قاین با ۲۷۷ فقره، طبس با ۱۰۸ فقره و فردوس با ۱۰۴ فقره پروانه به ترتیب بیشترین سهم صدور پروانه را به خود اختصاص داده‌اند.

صدور ۲۹۹ فقره پروانه اکتشاف

معاون امور معادن و صنایع معدنی این سازمان نیز در این جلسه گفت: از ابتدای آغاز به کار دولت تدبیر و امید تعداد ۲۲۹ فقره پروانه اکتشاف به منظور شناسایی و اکتشاف ذخایر جدید در استان در زمینه‌های عناصر و کانی‌های غیرفلزی و فلزی و سنگهای ساختمانی و... صادر شد.

محمد سالاری از صدور ۹۰ فقره پروانه بهره برداری معادن با ذخیره قطعی خبر داد و اظهار کرد: صدور این میزان پروانه با بیش از ۳۸۸ میلیون تن با سرمایه گذاری سه هزار و ۸۰۹ میلیارد ریال و ایجاد هزار و ۲۷۵ فرصت شغلی غیر مستقیم از جمله اقدامات بخش معدن استان از ابتدای فعالیت دولت یازدهم است.

وی در ادامه افزود: در مقایسه با مدت مشابه قبل از آن از نظر تعداد ۱۲۰ درصد و از نظر ذخیره قطعی، سرمایه گذاری و اشتغال به ترتیب ۴۶، ۴۹ و ۳۹ درصد رشد داشته است.