۱۳۰ میلیارد ریال در حوزه راه و ترابری دامغان هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مجد صبح شنبه در هفتمین روز از هفته گرامیداشت دولت در نشست بررسی مسائل و مشکلات مردم با مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان دامغان در محل مصلی امام خمینی(ره) این شهر ضمن اشاره به تخصیص ۱۳۰ میلیارد ریال در حوزه راه و ترابری دامغان اظهار داشت: این میزان اعتبار صرف احداث محور مواصلاتی دیباج ـ گلوگاه، روکش آسفالت محور کلاته رودبار به بادله کوه و احداث باند دوم محور دامغان به معلمان و از محل اعتبارات استانی از سوی اداره کل راه و ترابری هزینه شد.

وی اضافه کرد: در ایام هفته گرامیداشت دولت ۶۹ پروژه عمرانی در بخش های کشاورزی، گازرسانی، آبرسانی، خدمات، رفاهی، آموزشی، راه و ترابری با اعتباری معادل ۶۹ میلیارد و ۱۴۴ میلیون تومان و از محل اعتبارات ملی، استانی، سایر منابع و بخش خصوصی تأمین و هزینه شده است.

نماینده عالی دولت در شهرستان دامغان به بحث گازرسانی در دو روستای شمالی این شهرستان پرداخت و افزود: کار گازرسانی به دو روستای آستانه و تویه رودبار با اعتبار چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به اتمام رسید و رسماٌ مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفت.

مجد خاطرنشان کرد: اعتبارات سال جاری شهرستان دامغان رقمی ۲۱ میلیارد تومان و از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و تبصره ۲۲ بود که به این شهرستان اختصاص پیدا کرد.

وی بابیان اینکه حفظ اشتغال و افزایش تولید از مهمترین موضوعات شهرستان است، اظهار داشت: بحث کریدور شمال به جنوب نیز به عنوان مهمترین پروژه های شهرستان بوده که این پروژه و اجرای کامل آن از امتیازات و یک فرصت خوب برای رشد و توسعه شهرستان دامغان محسوب می شود.

فرماندار شهرستان دامغان در پایان گفت: برگزاری نشست های پرسش و پاسخ با مردم و دیدار چهره به چهره با مسئولان وآشنایی نزدیک از مسائل و مشکلات می توان در رفع هرچه بهتر مشکلات مردم گام برداشت و ازاین طریق پیوند بین مردم و مسئولان تقویت شود.

در این نشست هریک از مدیران دستگاه های اجرایی به اتفاق فرماندار از نزدیک مسائل و مشکلات مردم را بررسی و دستورات لازم صادر شد.