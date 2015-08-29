مراجعه روزانه بیش از ۲۰۰۰ نفر به ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم به پایی ظهر شنبه در حاشیه دیدار با شهردار منطقه ۹ تبریز گفت: اداره کل ثبت اسناد واملاک آذربایجان شرقی آماده تعامل کاری با شهرداری ها و فراهم ساختن زمینه حضور نیروهای فعال شهرداری ها در اداره ثبت اسناد و املاک است.

وی این تعامل را موجب پیشبرد اجرایی پرونده های مطروحه شهرداری در این اداره کل عنوان و تصریح کرد: بطور حتم بدون همکاری این دو اداره گرهی از مشکلات مردم باز نخواهد شد و بی تردید ادارات ثبت اسناد و املاک وشهرداری ها مکمل هم هستند.

مدیر کل ثبت اسناد واملاک آذربایجان شرقی در پایان با اشاره به ارتباط نزدیک امور و فعالیت های این مجموعه و شهرداری ها خاطر نشان شد: روزانه بیش از دو هزار نفر به دفاتر و شعب اداره کل ثبت اسناد واملاک استان مراجعه می کنند که همین امر نشان از لزوم افزایش همکاری ها با مجموعه ای مانند شهرداری است.

واگذاری ملک به اداره ثبت اسناد و املاک استان جهت تاسیس شعبه جدید ثبتی در شهرک خاوران

شهردار منطقه ۹ تبریز نیز در این دیدار با اشاره به اقدامات اداره کل ثبت اسناد و املاک استان بویژه در حوزه شهرداری گفت: با توجه به تعاملات مستقیم این دو مجموعه، آماده واگذاری دو هزار متر مربع ملک به اداره ثبت اسناد و املاک استان جهت تاسیس شعبه جدید ثبتی در منطقه شرق تبریز در شهرک خاوران هستیم.

شاهوردی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به تاثیر ایجاد این شعبه در تسهیل امور و نیازهای شهروندان در این منطقه اظهار داشت: با اجرایی شدن پروژه شعبه جدید اداره کل ثبت اسناد و املاک در شرق تبریز، ۸۰ درصد مشکلات فیزیکی و ترافیکی مردم حل و سهولت دسترسی شهروندان و روند پیشرفت کاری آنان مضاعف خواهد شد.