اضافه شدن فضای زیرزمینی به موزه ملی تا دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، موزه دوران اسلامی و موزه پیش از تاریخ ایران باستان، ظهر روز شنبه هفتم شهریورماه با حضور معاون اول رئیس جمهور افتتاح شد. در این برنامه که به دلیل کسالت اسحاق جهانگیری قرار بود مختصر برگزار شود، مسعود سلطانی فر رئیس سازمان میراث فرهنگی خواست تا به جای سخنرانی خاطره ای تعریف کند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی گفت: ۱۹ ماه پیش که به این سازمان آمدم، بازدیدی نیز از موزه ملی نیز داشتم. من موزه های زیادی را در کشورهای مختلف دیده بودم ولی زمانی که وارد موزه ملی شدم گفتند که همین یک سالن برای بازدید آماده است. متوجه شدم که گردشگرانی که وارد این موزه می شوند تنها یک ساعت برای آن وقت می گذارند در صورتی که موزه های کشورهای دیگر باید ساعتها زمان گذاشت تا بتوان نصفی از آنها را دید. طبقه دوم این موزه به انباری تبدیل شده بود و به دلایلی سالها راه اندازی نمی شد. ساختمان کنار موزه ملی را نیز گفتند که ۸ سال قبل قرار بوده بازسازی شود و اکنون بلاتکلیف مانده است. گفتیم نمی شود گردشگر به موزه مادر بیاید و همه زمانی که برای بازدید آن اختصاص می دهد تنها یک ساعت باشد. از همان روز فکر شد که تمام همکاران بتوانند این موضوع را راه اندازی کنند.

سلطانی فر ادامه داد: به مدت ده هفته هر روز چهارشنبه ها بعد از جلسه هیئت دولت به اینجا می آمدم و از روند کار بازدید می کردم. جمع زیادی از پژوهشگران و باستان شناسان منتقد چنین وضعیتی بودند و این انتقاد را وارد می کردند که نمی شود موزه ملی تنها یک سالن داشته باشد. از مخازن نیز بازدید کردم و دیدم حدود ۲۵ مخزن و ۲ هزار شیء و ۱۲۰ هزار سکه وجود دارد که در مخزن موزه ملی خاک می خورد. اکنون با افتتاح سالن دیگری از موزه ملی فضای موزه ملی چهاربرابر نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است. طبقه زیرین نیز به عنوان انباری استفاده می شد که اکنون در حال تخلیه آن هستیم و تا دهه فجر امسال این طبقه نیز به مجموعه موزه ملی اضافه می شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی گفت: ساختمان جانبی موزه ملی که زمانی به عنوان کتابخانه از آن استفاده می شد در اختیار موزه علوم و فنون قرار گرفته است. با آقای فرهادی در این زمینه صحبت کردم و تفاهم شد که ساختمان آن پس از تخلیه به ما واگذار شود تا به عنوان بخشی از موزه ملی مورد بهره برداری قرار گیرد.

سلطانی فر ادامه داد: موفق شدیم موزه خراسان را نیز چند سال زودتر افتتاح کنیم. قصدمان این است که سالی سه تا چهار موزه افتتاح شود.

وی درباره بازگشت الواح هخامنشی به کشور نیز گفت: افرادی ادعاهای واهی درباره مالکیت این الواح دارند. ما منتظر حکم نهایی دادگاه تجدید نظر هستیم و امیدواریم در محاکم قضایی پیروز شویم و این الواح نیز به کشور برگردد.

سلطانی فرد خطاب به معاون اول رئیس جمهور، گفت: اعتباری که در اختیار داریم ۲ درصد نیازهای سالیانه ماست. در قالب صندوق حفظ و احیاء از کمک بخش خصوصی برای مرمت آثار بهره گرفته ایم و این کار را با جدیت ادامه می دهیم ولی بخش های دیگر نیازمند اعتبارات دولتی است.