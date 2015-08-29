نیاز به ۵ هزار میلیارد تومان برای خدمات مسکن مهر

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نریمان در نشستی خبری در پاسخ به پرسش مهر درباره نیاز شهرهای جدید برای تکمیل پروژه مسکن مهر، گفت: حدود پنج هزار میلیارد تومان برای شهرهای جدید نیاز داریم که این مبلغ برای خدمات روبنایی و زیربنایی نیاز است.

وی افزود: برای تامین اعتبارات خدمات زیربنایی، شرکت عمران وارد شده است چرا که وزارت نیرو توان تامین خدمات زیربنایی واحدهای مسکن مهر را ندارد؛ از سویی ما هم نمی‌توانیم منتظر وزارت نیرو بمانیم. بنابراین وارد ساخت خدمات زیربنایی هم شده‌ایم.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: حتی دیوان محاسبات ما را مواخذه کرده که چرا وارد ساخت مدرسه و یا پروژه‌های زیربنایی شده‌ایم اما طی جلساتی که با آنها داشتیم، از بندهای اساسنامه استفاده کرده و اعلام کردیم که می‌توانیم در این بخش‌ها هم فعال شویم.

وی با اشاره به اینکه ۱۷ شرکت عمران در شهرهای جدید فعالیت می‌کنند که شهرها بیش از این تعداد است، گفت: برای جلوگیری از سکونتگاه‌های غیررسمی و ساماندهی سرریز جمعیت، شهرهای جدید شکل گرفته تا به جای معضل حاشیه‌نشینی جمعیت در این شهرها ساکن شوند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به طراحی شهرهای جدید دیگر گفت: در سفر رئیس‌جمهور به استان همدان تاسیس شهر جدید «کورا» کلید خورد که بنا داریم از مشاوران خارجی برای ساخت این شهر جدید استفاده کنیم.

نریمان با بیان اینکه شهرها باید با استانداردهای روز دنیا طراحی شوند، گفت: شهر جدید «تیس» در کنار کنارک و چابهار، شهر جدید جاسک، شهر جدید تابناک، شهر جدید پارس، پارسیان و سیراف جزو شهرهای جدیدی هستند که در کنار خلیج‌فارس از شرق تا غرب شکل می‌گیرند.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید افزود: در استان مرکزی و استان اصفهان هم در حال بررسی و مطالعه برای تاسیس شهر جدید هستیم و همچنین شهر جدید شریف‌آباد در خوارزمی نزدیک استان تهران هم از دیگر شهرهایی است که تاسیس خواهد شد.

وی با اشاره به طراحی شهرک‌ها در نقاط مختلف کشور، گفت: شهرک توسان در مازندران در کنار شهر جویبار با رویکرد توریستی – تفریحی از دیگر شهرک‌هایی است که تعریف شده است، چرا که ما معتقدیم باید شهرها و شهرک‌ها با رویکردها و عناوین مختلف تاسیس شوند.

نریمان با اشاره به طراحی نسل نو شهرهای جدید با رویکردهای مختلف، اظهار داشت: در رویکرد جدید اصرار داریم تا شهرها مردم‌محور باشند که در این راستا شهر جدید شهریار در تبریز با کمک بخش خصوصی و نظارت دولت شکل می‌گیرد. همچنین شهر جدید ایرانیان در استان مرکزی هم مرز با شهر جدید پرند شکل گرفته که رویکرد آن گردشگری، ورزشی و تفریحی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه دولت به عنوان ناظر عالی در این پروژه‌ها حضور دارد و به طور مستقیم وارد نمی‌شود، افزود: در دولت قبل زمین‌های بلامعارض زیادی داشتیم که نتیجه تلاش‌های سال‌های پیش از آن بود. بنابراین مسکن مهر در این زمین‌ها ساخته شد که در حال حاضر ۲۰ درصد از واحدهای مسکن مهر یعنی ۴۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید ساخته شده است.

وی با اشاره به اینکه حدود ۲۴۰ هزار واحد مسکن مهر در شهرهای جدید اطراف تهران ساخته شده‌اند، گفت: در هفته دولت بیش از ۳۰ هزار واحد را به مردم تحویل می‌دهیم که در شهر هشتگرد بیش از سه هزار واحد تحویل مردم داده خواهد شد؛ بنابراین حدود ۱۰۰ هزار نفر در این هفته صاحب سرپناه می‌شوند.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با اشاره به اینکه بیش از ۲۰ هزار واحد در پردیس فاز کوزو آماده شده است اما خدمات زیربنایی ندارد، گفت: در این مدت ۲۱ مدرسه در شهر جدید پرند آماده شده که تا پایان سال به واحدهای آموزشی اضافه می‌شود.

نریمان با اشاره به اینکه برای تامین آب قرار شده از محل تهاتر زمین‌ها و پرداخت بخشی از اعتبارات به صورت نقدی از محل فروش زمین، اعتباراتی اختصاص یابد، گفت: با استفاده از این روش سعی داریم تا مشکلات روبنایی و زیربنایی مسکن مهر را حل کنیم.

وی با اشاره به امضای تفاهمنامه میان شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و بانک مسکن، گفت: بر اساس این قرارداد که از محل مدیریت دارایی‌ها با بانک مسکن امضا می‌شود، این بانک به عنوان وکیل ما فعالیت کرده و در قبال آن زمین در اختیار بانک مسکن قرار می‌گیرد.

نریمان ادامه داد: بر اساس این قرارداد که به صورت پایلوت در شهر جدید پردیس اجرا می‌شود، بیش از یک هزار میلیارد تومان از محل مدیریت دارایی‌ها برای خدمات زیربنایی و روبنایی شهرهای جدید هزینه می‌شود.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با تاکید بر اینکه این شرکت قرار نیست فقط مسکن بسازد، بلکه باید شهرسازی کند، افزود: در پروژه مسکن مهر محاسبه کردیم که اگر وسط منطقه پامنار در بافت فرسوده زمین خریداری می‌کردیم، ارزانتر تمام می‌شد تا در بالای کوه‌های پردیس آبرسانی و برق‌رسانی کنیم.

وی با اشاره به اینکه ما فقط مسکن نمی‌سازیم، بلکه شهرسازی را با توجه به حقوق شهروندی رعایت می‌کنیم، افزود: شهر جدید پردیس برای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت طراحی شده بود اما به زودی این شهر با ۵۰۰ هزار نفر جمعیت تبدیل به یک کلانشهر می‌شود؛ در حالی که شهری مانند بابل با سال‌ها قدمت، حدود ۲۲۰ هزار نفر جمعیت دارد.

نریمان با اشاره به اینکه وقتی ۱۰۰ هزار واحد مسکن مهر در پرند ساخته می‌شود، یعنی یک شهر با تمامی نیازها شکل گرفته است، گفت: در دولت قبل مصوبه شده بود که خدمات زیربنایی از محل آورده مردم تامین شود حتی در پردیس یک پل از محل آورده مردم ساخته شد؛ در حالی که قرار است ما مسکن را ارزان به دست مردم برسانیم و اگر قرار باشد تا این هزینه‌ها از مردم گرفته شود، سهم آورده بسیار بالاتر می‌رود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه پیش‌بینی کرده‌ایم تا برای پنج سال آینده پنج میلیون نفر در شهرهای جدید نسل نو و شهرهای جدید کنونی ساخته شوند، گفت: برخی واحدهای مسکن مهر در شهر جدید پردیس در زمین‌هایی ساخته شده که معارض داشته‌اند؛ بنابراین این پروژه‌ها با وقفه همراه شده است.

وی با اشاره به اینکه تامین اعتبارات از محل فروش زمین حاصل می‌شود، گفت: شرکت عمران شهرهای جدید بزرگترین ملّاک شهرهای جدید است و به مقدار هزینه‌ای که در این شهرها انجام می‌دهیم، زمین‌های ما هم گران می‌شود؛ بنابراین از محل فروش این زمین‌ها، خدمات زیربنایی را تامین می‌کنیم.

نریمان با تاکید بر اینکه هزینه همه انشعابات به وزرات نیرو پرداخت شده است، گفت: مسکن مهر پردیس بالاترین ارزش افزوده مسکن مهر را در کل کشور دارد.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با اشاره به اینکه مسیر تهران تا پردیس ۱۵ کیلومتر است اما ما در فاز کوزو باید ۴۵ کیلومتر دیوار حائل بسازیم، افزود: پیشرفت فیزیکی پروژه‌های مسکن بیشتر از ۸۵ درصد است اما آورده مردم به ۵۰ درصد می‌رسد؛ ضمن اینکه در ابتدای کار در دولت قبل ۷۰ درصد از اعتبارات بانکی هزینه شد و ۳۰ درصد از مردم پول گرفتند. در حالی که ما ۳۰ درصد اعتبارات بانکی داریم و ۷۰ درصد از آورده مردم کار کرده‌ایم.

وی در خصوص متروی هشتگرد گفت: متروی هشتگرد تا پایان در صورت تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات، آماده تحویل است. برای متروی پردیس هم در حال مطالعه هستیم و هنوز کار اجرایی انجام نشده است.