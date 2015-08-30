تمرینات شبیه سازی زندگی در مریخ آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکان دادن انسان در کره مریخ دستمایه گمانه‌ زنی و مطالعات جدی بوده‌ زیرا شرایط سطحی این سیاره و وجود آب در آن باعث شده تا بتوان آن را قابل زیست‌ ترین مکان خارج از کره زمین در منظومه خورشیدی دانست. اما تجربه زندگی در فضایی متفاوت از زمین و همینطور انجام ماموریت های دشوار، کاری سخت و طاقت فرسا است.

کارشناسان ناسا معتقدند، ماموریت فضانوردان به کره مریخ یا همان سیاره سرخ می تواند یک تا سه سال به درازا بیانجامد. اکنون ناسا با استخدام تیمی به دنبال مهیا کردن شرایطی است تا بتواند فضانوردان را قبل از انجام این ماموریت با شرایط زندگی در مریخ آشنا کند.

تیمی شش نفره زیر گنبدی در فضایی محدود و بدون دسترسی به هوای بیرون، غذای تازه یا حتی داشتن حریم خصوصی به زندگی در کنار یکدیگر می پردازند. این گنبد از قطر ۱۱ و ارتفاع ۶ متری برخوردار است و فضانوردان تنها با پوشیدن لباس های مخصوص فضایی می توانند به محیط بیرون دسترسی داشته باشند.

تیم شش نفری ناسا از یک ستاره شناس فرانسوی، یک فیزیکدان آلمانی و چهار امریکایی که یک خلبان، معمار، خبرنگار و دانشمند خاک شناسی هستند، تشکیل شده است. هر یک از اعضای گروه از یک تخت و میز کار کوچک برخورداراست و در مدت ماموریت تنها پودر پنیر و کنسرو تن مصرف خواهد کرد.

ماموریت به ایستگاه بین المللی فضایی ISS در مدار زمین شش ماه طول می کشد. کارشناسان ناسا معتقدند، زندگی سخت فضانوردان در ماموریت های فضایی، فشارهای روحی و روانی، انزوا، تغذیه سخت، زندگی در فضاهای محدود و حتی مشکلات تکنیکی ممکن است فضانوردان را در تحمل چنین شرایطی با مشکلات بسیاری مواجه کند.