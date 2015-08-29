شبکه قرآن سیما صاحب سایت جدید شد/ آغاز پخش «دختر امپراطور»

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه جدید اطلاع رسانی شبکه قرآن سیما رونمایی می شود.

پایگاه اطلاع رسانی شبکه قرآن سیما با نشانی اینترنتی www.qurantv.ir با طرح و بخش‌های جدید از یکشنبه ۸ شهریور ماه در دسترس مخاطبان علاقه مند خواهد بود.

آخرین اخبار شبکه و خبر های عمومی قرآنی و معارفی، معرفی گروه های برنامه ساز و شرح برنامه های آنها، جدول پخش برنامه ها، کانون مخاطبان (دریافت نظرات و پیشنهادات و پاسخ به آنها)، دانش و بینش، اوقات شرعی، بارگذاری فایل های تصویری برنامه ها و امکان دریافت آنها و همچنین دریافت آثار قرآنی مخاطبان (تصویری، صوتی و متنی) و نشر آنها از جمله بخش‌های در نظر گرفته شده در این پایگاه است.

پایگاه اطلاع رسانی شبکه قرآن سیما پیش از این با نشانی اینترنتی www.tv۸.ir در دسترس مخاطبان بود.

اولین قسمت «دختر امپراطور» امشب در شبکه پنج

اولین قسمت سریال خانوادگی «دختر امپراطور» از امشب هفتم شهریور ماه ساعت ۲۰ پخش می شود.

این سریال تلویزیونی محصول سال ۲۰۱۳ کشور کره جنوبی با موضوع خانوادگی – افسانه ای است که در ۵۴ قسمت ۶۰ دقیقه ای برای پخش هر شب مخاطبان شبکه پنج آماده و تکرار آن ساعت ۲۳ و روز بعد ساعت ۱۶ خواهد بود.

سولنان و سوریا دو خواهر ناتنی هستند که در این سریال برای رسیدن به قصر امپراطور ماجراهای پرفراز و نشیبی را رقم می زنند.سوریا برای رسیدن به قصر امپراطور سعی می کند، از طریق یک سنجاق سر دخترانه که نشانه ارتباط پادشاه با همسر سابق خود است ،در خاندان امپراطور نفوذ کند.سولنان نیز با عضویت در گروه مخفی قصر در صدد معرفی دختر امپراطور است....

کارگردانی این مجموعه تلویزیونی را Lee Sang-Yeob و فیلمنامه آن را Hwang Jin-Young نگارش کرده است.

این مجموعه نمایشی به سفارش گروه تامین برنامه شبکه پنج به مدیر دوبلاژی زهره شکوفنده و ویراستاری طاهره سلگی دوبله و آماده پخش شده است.