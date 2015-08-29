احیای اندیشه راه ابریشم/پیش بینی رشد۳۰ درصدی حمل و نقل الکترونیکی

به گزارش خبرنگار مهر،در پنجمین مجمع شهرداران آسیایی، خوان کلوس قائم مقام دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی خطاب به شهرداران حاضر در این مجمع عنوان کرد: بدون شک، نقش و رهبری شما در قاره ای که سالانه با بیشترین نرخ رشد شهرسازی رو به رو است، بسیار مهم و تاثیرگذار است.

وی با بیان اینکه پیش بینی می شود در سال آینده میلادی، ۶۵ درصد از جمعیت آسیا شهرنشین شوند، عنوان کرد: شهرنشینی یکی از فاکتورهای بهبود شهری است. با این وجود متاسفانه شهرهای ما امروزه با مشکلاتی چون آلودگی هوا، ترافیک، فقدان خدمات پایه و آسیب پذیری نسبت به سیل و زلزله مواجه هستند.

قائم مقام دبیر کل سازمان ملل متحد افزود: ما باید در مورد مشکلاتی همچون مهاجرت برنامه ریزی کنیم و تصمیمات جدی را در خصوص حمل و نقل اتخاذ کنیم.

کلوس در بخش دیگری از پیام خود با بیان اینکه ما فراموش کرده ایم که هدف اصلی حمل و نقل دسترسی آسان به فرصت هاست، گفت: زمانی که از حمل و نقل صحبت می کنیم باید در مورد آن برنامه ریزی دقیق داشته باشیم و ظرفیت ها را در این خصوص افزایش دهیم.

وی با اشاره به افزایش فروش خودرو در آسیا طی ۲ دهه گذشته بیان کرد: آمارها نشان می دهد که در سال ۱۹۹۰، ۷ میلیون و در سال ۲۰۱۰، ۵۰ میلیون خودرو در آسیا به فروش رسیده است.

قائم مقام دبیر کل سازمان ملل متحد با تاکید بر اینکه باید حمل و نقل را برای شهروندان جذاب کنیم تا از این طریق آلودگی ها زیست محیطی کاهش پیدا کند، تصریح کرد: در این خصوص، ضروری است تا شهرها از حمل و نقل عمومی به عنوان راهکار اصلی استفاده کنند.

کلوس ادامه داد: پیش بینی می شود تا سال ۲۰۳۰ میزان استفاده از خودروهای الکتریکی ۳۰ درصد افزایش پیدا کند.

وی اظهار امیدواری کرد که کنفرانس تهران فرصتی برای بحث و بررسی بهتر این موضوع باشد.

ارتباط گردشگری و ترافیک

در این مراسم همچنین دبیر کل UCLG-MEWAدر پنجمین نشست هیات اجرایی مجمع شهرداران آسیایی با بیان اینکه ترافیک با گردشگری رابطه مستقیم دارد، گفت: شهرهایی که گردشگری بالایی را به خود اختصاص داده اند، از ترافیک بیشتری نیز برخودارهستند.

محمت دومان بابیان این مطلب به مشکلات منطقه خاورمیانه اشاره کرد و اظهار داشت: منطقه خاورمیانه با مشکلاتی در حوزه شهرسازی، ترافیک، تروریست و گردشگری دست به گریبانند که سازمان های مردمی باید تلاش کنند تا این معضلات حل شوند. این در حالیست که معضل گردشگری در کشورهای شمالی آفریقا حل شده است.

دبیر کل UCLG-MEWAگردشگری را مهمترین منابع درآمد لندن و پاریس دانست و گفت: این کشورها میزبان جمعیت زیادی از گردشگران است و هر ساله مسئولیت هایی از حکومت های مرکزی به مدیریت های محلی انتقال می یابد.

وی از برگزاری نشست شهرهای برند و هوشمند در ترکیه خبر داد و یادآور شد: این نشست با همکاری سازمان محیط زیست برگزار خواهد شد.

دومان ادامه داد: یقین دارم این نشست که به مدت ۴ روز در حال برگزاری است با نتایج مطلوب به پایان می رسد.

توجه به گردشگری وتوریست از اولویت های این اجلاس است

شهردار استانبول هم توجه به گردشگری و توریسم از اولویت های پنجمین نشست هیات اجرایی مجمع شهرداران آسیایی دانست.

قدیر توپباش شهردار استانبول و رییس در پنجمین نشست هیات اجرایی مجمع شهرداران آسیایی(AMF ) UCLG در پیامی که توسط یکی از همراهانش در مجمع قرائت شد، اعلام کرد: این نشست با همفکری که در سطح آسیا ایجاد کرده است، می تواند یک قدرت ایجاد کند .

وی با بیان اینکه در آینده ای نزدیک آسیا و جهان به یک شهر تبدیل خواهد شد، اعلام کرد: بیشترین جمعیت جهان در شهرهای سکونت دارند و در آینده ای نزدیک تعداد شهرهای بزرگ به ۲۷ عدد می رسد که بیشتر این شهرها بر آسیا قرار دارد و به مرکز قدرت تبدیل می شود .

شهردار استانبول درادامه با بیان اینکه به دلیل وجود راه های استراتژیک در آینده ای نزدیک بخش زیادی از اقتصاد و گردشگری در آسیا متمرکز خواهد شد، گفت: تکنولوژی های جدید، نرم افزارهای به روز تولیدات ومحصولات جدید به زودی در آسیا افزایش خواهد یافت و به همین دلیل اهمیت این قاره کهن را افزایش خواهد داد.

به گزارش مهر، توپباش که به دلیل مشغله کاری نتوانسته در پنجمین نشست هیات اجرایی مجمع شهرداران آسیایی شرکت کند در ادامه پیام خود که توسط یکی از همکارانش قرائت شد، با اشاره به سخنی از مولانا گفت: آینده نسل های بعدی توسط ما رقم خواهد خورد و برهمین اساس موظف هستیم آینده نسل های بعدی را به خوبی بنا کنیم .

وی گرما، جنگ داخلی و مهاجرت را مشکل دنیای امروز بر شمرد و ادامه داد: باید با همفکری شهرداران آسیایی از این مشکل رهایی یابیم و برای آیندگان دنیایی بهتر و زندگی آرامتر ایجاد کنیم .

شهردار استانبول در ادامه پیام خود با بیان اینکه برای ایجاد زندگی بهتر به تجارب شهرداران آسیایی نیازمند هستیم، افزود: شهرداران شهرهای آسیایی به دلیل جغرافیایی مشترک ، اشتراکات فرهنگی وتاریخی ، می توانند راه حلی کاربردی برای حل مشکلات فعلی بیابیند و این مجمع محلی برای به دست آوردن این راه حل ها است .

وی با بیان اینکه شهرداران آسیایی با تکیه بر تجارت و علوم یکدیگر می توانند مشکلات را راحت تر حل کنند، گفت: هرچقدر همکاری های مشترک برای حل مشکلاتی اعم از بیکاری ، افزایش گردشگری و... افزایش یابد دست آوردهای بهتری کسب خواهیم کرد و استانداردهای زندگی ارتقا می یابد.

وی در ادامه پیام خود با اشاره به بحران های موجود در آسیا اذعان کرد: متاسفانه در برخی مناطق بحران هایی را شاهد هستیم که صحبت کردن در مورد آینده را بی معنا می کند چرا که در برخی از موارد شاهد مهاجرت ۵ میلیون نفر به کشورهای دیگر هستیم که باید با راه حلی این فلاکت ها را متوقف کنیم و بشریت را با مرکز انسانیت به آرامش برسانیم چرا که ما نیازمند آرامش هستیم.

شهردار استانبول، آسیا را قلب انسانیت و بشریت دانست، گفت: مشکلات در همه جای دنیا دیده میشود اما ما باید برای متوقف کردن خون های ریخته شده راه کاری عملی پیدا کنیم .

وی در بخش دیگر پیام خود توجه به گردشگری و توریسم را یکی از اولویت های مهم دانست و ادامه داد: شهرداران حاضر در این مجمع به گسترش شهرها و پیشرفت آنها ایمان دارند و قطعا نتایج مثبت این نشست می تواند ما را در اجرای اهداف خود قوی تر و مصمم تر کند.

همکاریهای هشت ساله ما و ایران تجربیات ارزشمندی را همراه داشته است

شهردارهایکو نیز در پنجمین نشست هیئت اجرایی مجمع شهرداران آسیایی گفت: هشتمین سالگرد این اجلاس فرا رسیده واین اجلاس می تواند به عنوان تریبون همکاری و گفتمان و ارائه نظرات برای ترویج فرهنگی واقتصادی بسیار تاثیر گذار باشد.

نی چیانگ با بیان اینکه بعد از تاسیس این اجلاس در سال ۲۰۰۷ و تلاش همه جانبه مخصوص دبیر کل شورای شهرداران آسیایی توانسته ایم پیشرفت های خوبی را داشته باشیم، گفت: این در حالیست که در حال حاضر به۹۰ شهر عضو رسیده ایم.

شهردار هایکو با بیان اینکه روز گذشته میهمان شهردار قزوین بوده است، عنوان کرد: خوشبختانه روز گذشته با شهردار قزوین توانستیم گفتگوی دوستانه ای در خصوص راه ابریشم داشته باشیم که البته تفاهم نامه ای در خصوص گردشگری تفریحی و فرهنگی فی مابین این ۲ شهر به امضا رسید.

نی چیانگ بیان کرد:همکاری بین کشور ما و ایران در طول هشت سال گذشته توانسته باعث افزایش صمیمیت و گفتمان شده که از این طریق تبادل اطلاعات و تجربیات را درزمینه به دست آوریم.

شهردار هایکو یاد آور شد: سرمایه گذاری در این امر می تواند تبادل مشترکی در تقویت زیر ساختی و اجرایی درگردشگری و فضای مجازی باشد.

احیای اندیشه راه ابریشم

شهردار غازی آنتپ هم در آئین افتتاحیه پنجمین مجمع شهرداران آسیایی به میزبانی تهران گفت: به عقیده من، ارتباط تهران و غازی آنتپ منجر به احیای اندیشه راه ابریشم می شود.

فاطمه شاهین ضمن بیان این مطلب افزود: زمانی که از گذشته به آینده می رویم مهمترین موضوع هویت، ذات و اعتقاد ما است که این مسئله در آسیا به خوبی مشهود است.

وی با بیان اینکه باید فرهنگمان را در آغوش بگیریم و دنیای بهتری برای آیندگان بر جای بگذاریم، عنوان کرد: ما به عنوان شهرهای آسیایی با وجود تفاوت زبان صاحب یک فرهنگ واحد هستیم و باید اشتراکاتمان را تقویت کنیم.

شاهین با اشاره به ارتباط تجاریغازی آنتپ با ۲۰۰ کشور تصریح کرد: ما با هیاتی تجاری به تهران آمدیم تا با شکل گیری ارتباط با این کلانشهر بتوانیم اندیشه احیای راه ابریشم را محقق کنیم.

شهردار غازی آنتپ ادامه داد: دین ما دین رحمت است و ما باید پیغام کتاب الهی را به خوبی درک و اجرا کنیم و در مرحله بعد در زندگی به کار بندیم.

شاهین در ادامه با بیان اینکه نشست شهردارای آسیایی می تواند در بنا کردن صلح در جهان موثر باشد، گفت: مسئولیت ما سنگین است و باید با تقویت اشتراکات فرهنگی جهان بهتری را برای فرزندانمان بسازیم.