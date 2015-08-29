استاندار لرستان از پروژه چهارخطه خرم آباد - پلدختر بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر شنبه در حاشیه بازدید خود از پروژه چهار خطه خرم آباد - پلدختر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه همه مسیرهای منتهی به مرکز لرستان چهار خطه می شوند اظهار داشت: علی رغم اینکه این پروژه به لحاظ اعتباری وضع خوبی ندارد از سوی پیمانکار فعال است.

وی افزود: برای اجرای این پروژه یک مشکل با میراث فرهنگی وجود دارد که باید معاون عمرانی استانداری لرستان در نشستی با مسئولان این اداره کل مشکل موجود در پروژه چهار خطه پلدختر - خرم آباد را حل کند.

استاندار لرستان همچنین به خشک شدن رودخانه کشکان در شهرستان پلدختر اشاره کرد و گفت: خشکی رودخانه کشکان پلدختر را هم اکنون مشاهده کردم که واقعا جای تاسف دارد.

بازوند با بیان اینکه ما باید بتوانیم با خشکسالی زندگی کنیم چرا که این پدیده جزو حوادثی است که گریبانگیر ما شده است گفت: برنامه ای با سازمان جهاد کشاورزی تنظیم شده که از کشت محصولات آب دوست در این منطقه جلوگیری به عمل آید.

وی با بیان اینکه هم اکنون آب پشت سد ایوشان را رهاسازی کردیم که باعث شده آب تا حدودی وارد رودخانه کشکان شود گفت: برای برون رفت از این گرفتاری ها باید در بالا دست سد احداث شود تا رودخانه کشکان پر آب شود.