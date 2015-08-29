پرواز درناهای کاغذی در آسمان برج میلاد تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم گرامیداشت روز جهانی صلح با عنوان «سیمرغ شمایید، اگر یگانه شوید و یگانه شویم» با پرواز پرنده های کاغذی که به شکل درنا هستند و تمامی آنها توسط هنرمندان و تمام ایرانیان ساخته شده است برگزار می شود.

در این مراسم قرار است۳۰ هزار پرنده صلح کاغذی برگرفته از سیمرغ های اسطوره ای عطار نیشابوری توسط ایرانیان و تعدادی از هنرمندان سینمای کشور ساخته شده و سپس رونمایی شود.

قرار است درناهای کاغذی پس از رونمایی برای تزیین در بیمارستان های ویژه کودکان، سرای سالمندان و مراکز نگهداری از جانبازان اعصاب و روان استفاده شود.

علاقه مندان به مشارکت در این کار خیرخواهانه می توانند تا ۱۰ شهریور ماه به سایت www.origamiroshana.com مراجعه کرده و پس از ثبت نام کاغذهای مخصوص ساخت این درناها را دریافت کنند. تاکنون ۲۴ هزار و ۷۵۰ عدد کاغذ توسط ایرانیان سفارش داده شده است و هر عدد می تواند تا سقف ۵ درنا را بسازد.

تاکنون ۲۵ شهر اصفهان، شیراز، کرج، چالوس،خوزستان،رامسر، ساری، محمود آباد، قم،بوشهر، ورامین، یزد،بروجرد، خرم آباد و ... مشارکت گسترده ای در ساخت این درناهای کاغذی داشته اند.

مراسم رونمایی از این پرنده های کاغذی ۲۶ شهریورماه با حضور هنرمندان سینمای کشور در برج میلاد تهران برگزار می شود و نمایش درناهای کاغذی تا ۳۰ شهریور ماه ادامه خواهد داشت. تاکنون ۴۰ کشور شامل کشورهای ژاپن، هند، روسیه، افغانستان، عراق، فلسطین و ... آمادگی خود را برای حضور در این مراسم اعلام کرده اند.