اولین بیمارستان سوانح و سوختگی در گرگان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان در افتتاحیه اولین بیمارستان سوانح و سوختگی در گرگان اظهار کرد: این بیمارستان ۲۰ تخت سوختگی و ۱۸ تخت شیمی درمانی دارد که از سال ۸۶ این پروژه باقی مانده بود و در مدت ۴ ماه با تلاش معاونت توسعه دانشگاه به اتمام رسید.

تقی ریاحی افزود: تحقق پروژه ها بر اساس برنامه زمانی از جمله تعهدات دانشگاه در سال ۹۴ است و طی هفته گذشته کتابخانه مرکزی دانشگاه و دانشکده فناوری برای اعضای هیات علمی محقق شد.

وی با بیان اینکه این ساختمان سوختگی یک مرکز استاندارد تعریف شده از وزارت بهداشت است، تصریح کرد: این ساختمان مجهز به اورژانس مجزای سوختگی با امکانات بازتوانی و اتاق عمل سرپایی و دو اتاق عمل مجزا است و خدمات را به ۲۲ بیمار ارائه می کند.

ریاحی تصریح کرد: این بیمارستان در ساختمانی با ۵ هزار و ۵۰۰ متر زیر بنا و با هزینه ۱۱ و نیم میلیارد تومان در بخش عمران ساخته شده است و تاکنون چهار میلیارد تومان تجهیزات پزشکی برای آن خریده شده است.

وی با بیان اینکه باید کم کم از ذهنیت منفی مردم نسبت به بیمارستان ۵ آذر گرگان خداحافظی کنیم، گفت: در سال ۹۲ و ۹۳ تمام فضاهای قبلی بیمارستان بهسازی و بازسازی شد و ساخت ایزوله تنفسی و ایجاد امکانات برای بیماران سرطانی و شیمی درمانی سرپایی از دیگر خدمات دانشگاه در بیمارستان ۵ آذر بوده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی گلستان در ادامه تصریح کرد: به زودی شاهد خبرهای خوشی برای بیمارستان ۵ آذر در بحث ساخت کلینیک تخصصی، اورژانس تروما و خدماتICU در این بیمارستان خواهیم بود.

ریاحی با بیان اینکه آن چه مردم نیاز دارند امنیت در حوزه درمان است، گفت: متخصصین ما نیاز دارند همه قابلیت های علمی و فضاهای لازم را برای ارائه خدمات داشته باشند.

وی از افزایش ۱۰۰ تخت مراقبت ویژه در سراسر استان خبر داد و گفت: امیدوار هستیم ساخت بیمارستان هزار تختخوابی گرگان و ۸۰۰ تختخوابی گنبد نیز برای ارائه خدمات بیشتر به شهروندان امسال اجرایی شود.

بودجه درمان و بهداشت به اولویت سوم در کشور رسیده است

در ادامه مراسم افتتاحیه، نماینده مردم بندرگز و بندرترکمن در مجلس شورای اسلامی گفت: آرزوی دیرینه ما انقلاب در بخش بهداشت و درمان کشور بود که امروز با تلاش دولت و مجلس این مهم محقق شد و بودجه درمان و بهداشت که در کشور در رده های ۱۴ قرار داشت هم اکنون به اولویت سوم کشور تبدیل شده است.

محمد جواد نظری مهر افزود: این تحول باید در وزارت خانه های جهاد کشاورزی و صنعت هم رخ دهد چرا که امروز در کشور موازی کاری در حوزه های مختلف زیاد است.

وی تصریح کرد: صندوق های بیمه کشور ناکارآمد هستند و همه باید تحت عنوان یک صندوق و زیر نظر یک وزارتخانه تجمیع شوند تا بتوانند کارآیی بیشتری داشته باشند.

نظری مهر یکی دیگر از مسائل مهم کشور را بانک ها عنوان کرد و گفت: بانک های ما با سودهای ۳۰ و ۴۰ درصد ی که از مردم و بخش صنعت و تولید می گیرند اشتغال و تولید را نابود کرده اند که باید تدبیری صورت گیرد.

۸۵ در صد بودجه های کشور صرف هزینه های جاری می شود

در ادامه این افتتاحیه، نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ۸۵ درصد بودجه های کشور هم اکنون در بخش هزینه های جاری مصرف می شود و ما با انباشت مطالبات پیمانکاران در بخش های مختلف رو به رو هستیم.

عیسی امامی افزود: بعد از پسا تحریم باید منتظر تاثیرات این توافق در اقتصاد باشیم و یکی از برکات این توافق می تواند تامین منابعی باشد که در کشور رخ می دهد و باید بتوانیم در بخش تولید مولد از آن استفاده کنیم.

وی افزود: افزایش تولید منجر به افزایش ارزش افزوده می شود و افزایش ارزش افزوده نیز منجر به افزایش ثروت و توانمند شدن اقتصاد می شود.

امامی تصریح کرد: طرح تحول سلامت در زمان تحریم آغاز شد و نیازهای منابعی آن تامین شد و در پسا تحریم این منابع روان تر تامین خواهد شد و ما باید انسجام ملی را در این موضوع داشته باشیم.