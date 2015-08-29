تدوین برنامه جامع آموزش عالی سلامت/ ایجاد دانشگاه مجازی پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، از جمله دستاوردهای طرح تحول سلامت در حوزه آموزش پزشکی می توان به بسته آیندهنگاری و مرجعیت علمی در آموزش پزشکی، بسته حرکت به سوی دانشگاههای نسل سوم، بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور، بسته توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرای برنامههای آموزش عالی سلامت اشاره کرد.
همچنین بسته آمایش سرزمینی، مأموریتگرایی، تمرکززدایی و ارتقاء توانمندی دانشگاهها، بسته اعتلای اخلاق حرفهای، بسته بینالمللیسازی آموزش علوم پزشکی، بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی، بسته ارتقاء نظام ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکی، بسته اعتباربخشی موسسات و بیمارستانهای آموزشی و بسته توسعه و ارتقاء زیرساختهای آموزش علوم پزشکی نیز بخش دیگری از این دستاوردهااست.
معاونت آموزشی وزارت بهداشت براساس اسناد بالادستی موجود خصوصاً سیاستهای کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، به عنوان متولی آموزش و تربیت منابع انسانی حوزه سلامت شناخته شده و در این راستا وظیفه سنگینی را بر دوش دارد.
برنامه جامع آموزش عالی نظام سلامت در راستای تحقق اهداف برنامه تحول نظام سلامت، سندی راهبردی است که بر مبنای اسناد بالادستی از جمله چشمانداز ایران ۱۴۰۴، نقشه جامع علمی کشور، نقشه جامع علمی سلامت و برنامه تحول نظام سلامت تدوین شد.
سطوح برنامهریزی در این سند مبتنی بر روششناسی تدوین نقشه جامع علمی سلامت و مشتمل بر مأموریت، چشمانداز، بینشها و ارزشها، ۱۲ سیاست کلی و ۶۸ راهبرد برای تحقق هر سیاست میباشد. همچنین ترجمان تحقق این سند در برنامه تحول نظام سلامت مشتمل بر دستاوردهای کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت نیز برای هر سیاست آورده شده است.
این سند با استفاده از مدل پانل متخصصان (expert panel) و با مشارکت ۷ نفر از کارشناسان و صاحبنظران حوزه آموزش پزشکی به صورت اولیه تدوین شد و پس از چند بار ویرایش در شورای مدیران و شورای معاونین وزارت بهداشت به دانشگاههای علوم پزشکی و موسسات آموزش عالی سلامت ابلاغ شد.
سیاستهای کلان برنامه جامع آموزش عالی نظام سلامت:
۱. نهادینه سازی رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت
۲. گسترش عدالت در آموزش عالی سلامت
۳. توسعه دانشهای نوین با تاکید بر حیطههای میان رشتهای و تمرکز بر علوم و فناوریهای نوین
۴. حضور در عرصههای آموزشی منطقهای و جهانی
۵. شبکهسازی در نظام آموزش عالی سلامت
۶. ساماندهی بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی
۷. نهادینهسازی اخلاق حرفهای
۸. بهرهمندی از فناوریهای نوین در آموزش عالی سلامت
۹. ارتقای منابع انسانی بخش آموزش عالی سلامت
۱۰. تمرکز زدایی در نظام آموزش عالی سلامت
۱۱. خلق ثروت دانشبنیان در عرصه آموزش عالی سلامت
۱۲. تولید و بومی سازی شواهد معتبر علمی برای ارتقای آموزش عالی سلامت (آموزش پژوهی)
|ردیف
|نام بسته
|خروجی مورد انتظار
|۱
|آیندهنگاری و مرجعیت علمی در آموزش پزشکی
ترسیم نقشه راه تحول ۲۰ ساله آموزش علوم پزشکی در راستای کسب مرجعیت علمی
|شفاف سازی شاخصهای کسب مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی
تبیین الزامات سختافزاری و نرمافزاری تحقق مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی
|تبیین نقش سازمانها و نهادهای دخیل در کسب مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی
|۲
|حرکت به سوی دانشگاههای نسل سوم
گذار دانشگاههای علوم پزشکی به دانشگاههای نسل سوم
تبیین جایگاه دانشگاههای علوم پزشکی در اقتصاد دانش بنیان
|حداقل وابستگی دانشگاههای علوم پزشکی به بودجههای دولتی
|۳
آموزش پاسخگو و عدالت محور
انطباق برنامههای آموزش عالی حوزه سلامت با نیازهای جامعه به خدمات این بخش
تربیت نیروی انسانی و ایجاد بستر مناسب به منظور ارائه خدمات سلامت برای اقشار جامعه با نیازهای خاص مانند سالمندان، زنان، کودکان و ...
شناسایی دقیق نیاز به نیروی انسانی حوزه سلامت در سطوح ملی، منطقهای و استانی
|ایجاد زمینه مناسب برای رشد و شکوفایی دانشجویان با توانمندیهای مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی
|۴
توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرای برنامههای آموزش عالی سلامت
طراحی کوریکولومهای نوین متناسب با نیازهای کشور
بازنگری کوریکولومهای موجود به منظور انطباق هرچه بیشتر آنها با شرایط امروز کشور
بازنگری در تربیت پزشکان به منظور ارتقاء توانمندی ایشان در ارائه خدمات جامعهنگر با تاکید بر برنامه پزشک خانواده
طراحی الگوهای نوین تربیت سرمایه انسانی مهارت محور برای رفع نیاز مراکز ارائه خدمات سلامت
|۵
آمایش سرزمینی، مأموریتگرایی، تمرکززدایی و ارتقاء توانمندی دانشگاهها
استقرار کلان مناطق آمایشی با شرح وظایف و حیطه اختیارات شفاف
ترسیم ماموریتهای روشن برای دانشگاههای علوم پزشکی
پیادهسازی برنامههای ارتقاء توانمندی دانشگاهها در راستای تحقق ماموریتهای محوله
چابک سازی ستاد از مجرای واسپاری وظایف ستادی به سازمانهای محیطی مختلف
|گسترش آموزشهای آزاد حوزه پزشکی از طریق ارتقاء توانمندی دانشگاهها
|۶
اعتلای اخلاق حرفهای
تدوین الزامات ساختاری و برنامهای به منظور اعتلای اخلاق حرفهای
تدوین شاخصهای تحقق اخلاق حرفهای در محیطهای آموزش مرتبط با علوم پزشکی
تدوین برنامههای اعتباربخشی دانشگاهها و مراکز آموزشی در حوزه اخلاق حرفهای
شفاف سازی وظایف و اختیارات حوزههای ستادی و محیطی در زمینه اعتلای اخلاق حرفهای
طراحی الگوی بهرهمندی از آموزههای دینی در راستای اعتلای اخلاق حرفهای
|ارتقاء دانش و انگیزش اعضاء هیأت علمی دانشگاهها در زمینه اخلاق حرفهای از مجرای برگزاری دورههای کوتاه مدت و بلند مدت آکادمیک
|۷
بینالمللیسازی آموزش علوم پزشکی
تدوین سند آمایش منطقهای و بینالمللی آموزش علوم پزشکی
تدوین شاخصهای دانشگاههای با عملکرد بینالمللی و مدل پایش آن
طراحی مدل بهرهمند تبادلات علمی بینالمللی
تدوین الگوی انعطاف در کوریکولومهای آموزشی به منظور گسترش جذب دانشجویان خارجی
|اعتباربخشی بینالمللی دانشگاههای علوم پزشکی
|۸
|توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی
راهاندازی دانشگاه مجازی علوم پزشکی به عنوان بستری برای گسترش مجازی سازی
تربیت سرمایه انسانی متخصص در زمینه فضای مجازی
به روزرسانی کوریکولومها به منظور ارتقاء قابلیت ارائه آنها در فضای مجازی
گسترش زیرساختهای فناوری اطلاعات در سطوح صفی و ستادی به منظور بسترسازی آموزش مجازی
طراحی مدل انگیزشی دانشگاههای علوم پزشکی به منظور توسعه فعالیتهای مجازی
|طراحی مدلهای بینالمللی آموزشهای مجازی در راستای آموزشهای Double Affiliate دانشگاههای علوم پزشکی
|۹
ارتقاء نظام ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکی
ارتقاء و به روز رسانی فرایندهای مرکز سنجش آموزش علوم پزشکی
ایجاد زمینه مناسب به منظور برگزاری آزمونهای بینالمللی در داخل کشور
ایجاد تحول در فرایند سنجش و پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی
طراحی الگوهای سنجش مهارتهای حرفهای در دانشآموختگان علوم پزشکی
|استقرار مراکز منطقهای ارزیابی آموزشی و مهارتهای بالینی در مناطق آمایشی
|۱۰
اعتباربخشی موسسات و بیمارستانهای آموزشی
ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی مطابق استانداردهای ملی و بینالمللی
ارتقاء کیفیت خدمات مراکز آموزشی درمانی مطابق استانداردهای ملی و بینالمللی
ایجاد فضای رقابتی سازنده در دانشگاهها و موسسات و مراکز آموزشی و درمانی
تضمین و ارتقاء کیفیت برنامهها و فرایندهای آموزش عالی علوم پزشکی
|۱۱
توسعه و ارتقاء زیرساختهای آموزش علوم پزشکی
ارتقاء توانمندی علمی و فنی اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در زمینه آخرین فناوریهای روز دنیا
راهاندازی آزمایشگاههای مرجع آموزشی در کلان منطقههای کشور
جهتدهی آموزش و پژوهش دورههای تحصیلات تکمیلی در راستای تربیت دانشجویان فناور و تولید محصولات مبتنی بر دانش
|۱۲
برنامه پایش و ارزشیابی ادغام یافته بستههای تحول و نوآوری
تقویت روحیه ماموریتگرایی در دانشگاههای علوم پزشکی
همسوسازی ظرفیتهای دانشگاهها و قطبهای دانشگاهی در جهت اهداف کلان آموزش پزشکی
ارائه بازخوردهای به هنگام جهت ارتقاء عملکرد دانشگاهها
ایجاد بانک داده متمرکز از مجموعه رخدادهای منتهی به آموزش در دانشگاههای علوم پزشکی و اتصال آن به بانک دادههای موجود در زیر مجموعههای وزارت بهداشت
ایجاد داشبورد اطلاعاتی برای مدیران ارشد دانشگاه و ستاد وزارتی برای رصد بر خط فعالیتهای آموزشی دانشگاه
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