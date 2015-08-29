تدوین برنامه جامع آموزش عالی سلامت/ ایجاد دانشگاه مجازی پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، از جمله دستاوردهای طرح تحول سلامت در حوزه آموزش پزشکی می توان به بسته آینده‌نگاری و مرجعیت علمی در آموزش پزشکی، بسته حرکت به سوی دانشگاه‌های نسل سوم، بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور، بسته توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرای برنامه‌های آموزش عالی سلامت اشاره کرد.

همچنین بسته آمایش سرزمینی، مأموریت‌گرایی، تمرکززدایی و ارتقاء توانمندی دانشگاه‌ها، بسته اعتلای اخلاق حرفه‌ای، بسته بین‌المللی‌سازی آموزش علوم پزشکی، بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی، بسته ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون‌های علوم پزشکی، بسته اعتباربخشی موسسات و بیمارستان‌های آموزشی و بسته توسعه و ارتقاء زیرساخت‌های آموزش علوم پزشکی نیز بخش دیگری از این دستاوردهااست.

معاونت آموزشی وزارت بهداشت براساس اسناد بالادستی موجود خصوصاً سیاست‌های کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، به عنوان متولی آموزش و تربیت منابع انسانی حوزه سلامت شناخته شده و در این راستا وظیفه سنگینی را بر دوش دارد.

برنامه جامع آموزش عالی نظام سلامت در راستای تحقق اهداف برنامه تحول نظام سلامت، سندی راهبردی است که بر مبنای اسناد بالادستی از جمله چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴، نقشه جامع علمی کشور، نقشه جامع علمی سلامت و برنامه تحول نظام سلامت تدوین شد.

سطوح برنامه‌ریزی در این سند مبتنی بر روش‌شناسی تدوین نقشه جامع علمی سلامت و مشتمل بر مأموریت، چشم‌انداز، بینش‌ها و ارزش‌ها، ۱۲ سیاست کلی و ۶۸ راهبرد برای تحقق هر سیاست می‌باشد. همچنین ترجمان تحقق این سند در برنامه تحول نظام سلامت مشتمل بر دستاوردهای کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت نیز برای هر سیاست آورده شده است.

این سند با استفاده از مدل پانل متخصصان (expert panel) و با مشارکت ۷ نفر از کارشناسان و صاحبنظران حوزه آموزش پزشکی به صورت اولیه تدوین شد و پس از چند بار ویرایش در شورای مدیران و شورای معاونین وزارت بهداشت به دانشگاه‌های علوم پزشکی و موسسات آموزش عالی سلامت ابلاغ شد.

سیاست‌های کلان برنامه جامع آموزش عالی نظام سلامت:

۱. نهادینه سازی رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت

۲. گسترش عدالت در آموزش عالی سلامت

۳. توسعه دانش‌های نوین با تاکید بر حیطه‌های میان رشته‌ای و تمرکز بر علوم و فناوری‌های نوین

۴. حضور در عرصه‌های آموزشی منطقه‌ای و جهانی

۵. شبکه‌سازی در نظام آموزش عالی سلامت

۶. ساماندهی بیمارستان‌ها و مراکز آموزشی درمانی

۷. نهادینه‌سازی اخلاق حرفه‌ای

۸. بهره‌مندی از فناوری‌های نوین در آموزش عالی سلامت

۹. ارتقای منابع انسانی بخش آموزش عالی سلامت

۱۰. تمرکز زدایی در نظام آموزش عالی سلامت

۱۱. خلق ثروت دانش‌بنیان در عرصه آموزش عالی سلامت

۱۲. تولید و بومی سازی شواهد معتبر علمی برای ارتقای آموزش عالی سلامت (آموزش پژوهی)