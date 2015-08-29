به گزارش خبرگزاری مهر، سینما تک قلهک، امروز شنبه ۷ شهریور، سانس اول ساعت ۱۹:۰۰ فیلمی با بازی تام هنکس را نمایش می دهد.

در فیلم «فارست گامپ» (Forrest gamp) تام هنکس به ایفای نقش پرداخته اند.

داستان فارست گامپ درباره مرد ساده‌دلی است که در ایستگاه اتوبوسی منتظر نشسته‌است. با آمدن خانمی، خود را معرفی می‌کند و داستان زندگیش را تعریف می‌کند. فارست کودکی با بهرهٔ هوشی پایینتر از همسالانش است و تمام دنیایش مادرش (سالی فیلد) که حوادث اطرافش را با زبانی ساده برایش توصیف می‌کند. او در کودکی مجبور به استفاده از اسکلت و داربست فلزی بود که به پایش بسته می‌شد...

همچنین ساعت ۲۲:۰۰ این سینما نمایشگر فیلم «شوالیه تاریکی» خواهد بود. شوالیه تاریکی یا شوالیه سیاه ( The Dark Knight) فیلمی ابرقهرمانی، محصول سال ۲۰۰۸ به کارگردانی، نویسندگی و تهیه‌کنندگی کریستوفر نولان و دنبالهٔ فیلم «بتمن آغاز می‌کند» است. این فیلم بر اساس داستان‌های شخصیت بتمن در کمیک‌بوک‌های شرکت دی‌سی کامیکس و دومین فیلم بتمن به کارگردانی نولان است. کریستین ب

فیلم‌های «در حال و هوای عشق» و «خشم» به کارگردانی وونگ کاروای، فریتس لانگ یکشنبه ۸ شهریور در دو سانس ۱۸:۱۵ و ۲۳:۳۰ درسینما تک قلهک نمایش داده می شود.

فیلم «در حال و هوای عشق» ( north by northwest) فیلمی درام و رومانتیک هنگ کنگی سال ۲۰۰۰ میلادی است. کارگردانی، تهیه کنندگی و نویسندگی این فیلم را وونگ کار وای بر عهده داشته است. در خلاصه داستان فیلم زنی جوان، منشی شرکتی تجاری، اتاقی را در خانه یی اجاره می‌کند برای خودش و شوهرش که گویا بیشتر مواقع در سفر کاری است. همزمان مردی روزنامه نگار اتاقی را اجاره می‌کند در خانهٔ همسایه برای خودش و همسرش، که گویا کارمند هتلی(؟) است، و بیشتر مواقع در خانه نیست...

در ادامه سینما تک، ساعت ۲۳:۳۰ فیلم «خشم» را به نمایش می‌گذارد.

فیلم «خشم» (fury)، فیلمی ۹۲ دقیقه‌ای به کارگردانی فریتس لانگ با بازی اسپنسر تریسی محصول کشور ایالات متحده آمریکا است.

فیلم شمال نورث وست دوشنبه ۹ شهریور، سانس اول ساعت ۱۸:۱۵، نمایش داده می شود. شمال با نورث‌وست ( North by Northwest) که در ایران با نام شمال از شمال غربی شناخته می‌شود، فیلمی آمریکایی محصول ۱۹۵۹ که در گونهٔ دلهره‌آور و توسط آلفرد هیچکاک کارگردانی شد. ارنست لمن، نوشتن فیلمنامهٔ این فیلم را عهده‌دار بود و بازیگرانی چون کری گرانت، اوا ماری و جیمز میسون در آن نقش‌آفرینی کردند.

داستان فیلم، حکایت تودرتو و پرتعلیق از مردی است که ناخودآگاه خود را درگیر ماجرایی جاسوسی و اتهاماتی که به وی وارد آمده می‌بیند و زنی که در این میان قصد کمک به او را دارد.

همچنین سانس دوم ساعت ۲۳:۳۰ در اختیار نمایش فیلم درخت زندگی خواهد بود. درخت زندگی فیلمی است آمریکایی با ژانر درام و حماسه‌ای که در تاریخ ۲۷ می۲۰۱۱ در آمریکا اکران شد. کارگردان این فیلم ترنس مالیک و بازیگران اصلی آن برد پیت، شان پن، جسیکا چستین است.

فیلم با جمله ای از کتاب ایوب شروع می شود: و تو آن هنگام که من پایه های آفرینش زمین را بنیان نهادم کجا بودی...و درهنگام سحر که ستاره های باهم می خواندند.

سینما قلهک روز سه شنبه ۱۰ شهریور، ساعت ۱۸:۱۵، فیلم «آملی» که کارگردانی این فیلم به عهده ژان پیر ژونه بوده است به نمایش خواهد گذاشت. بازیگران اصلی این فیلم ادر توتو، ماتیو کاساویتز، ... هستند.

سانس دوم ساعت ۲۳:۳۰، فیلم آنابل نمایش داده می شود. آنابل ( Annabelle) یک فیلم ترسناک آمریکایی محصول سال ۲۰۱۴، به نوسیندگی گری دابرمن و کارگردانی جان آر. لئونتی است. آنابل هم به عنوان پیش‌زمینه و هم اسپین آف برای فیلم احضار روح در سال ۲۰۱۳ به شمار می‌رود و داستان فیلم از روی عروسکی واقعی به نام آنابل الهام گرفته شده‌است

این سینما روز چهارشنبه ۱۱ شهریور، ساعت ۱۸:۱۵، فیلم شهر ارواح را به نمایش می گذارد.

شهر اشباح فیلمی است ژاپنی در سبک انیمشن محصول سال ۲۰۰۱، به نویسندگی و کارگردانی هایائو میازاکی و یکی از محصولات استودیوی پویانمایی جیبلی نیز می‌باشد.

داستان فیلم در مورد دخترکی ده ساله به نام چیهیرو اوگینو است. او با والدینش آکیو و یوکو تازه به شهری جدیدی نقل مکان کرده‌اند و چیهیرو از این جابجایی ناراضی است. آن‌ها که با ماشین در حال حرکت هستند، راه خانهٔ جدید را گم کرده و سر از تونلی در جنگل در می‌آورند...

در ادامه نمایش فیلم کلبه میان جنگل ساعت ۲۳:۳۰ است. زمان ساخته شدن فیلم «جیغ Scream» هیچ فیلم ترسناکی موفق نشده بود مانند فیلم «کلبه ی میان جنگل The Cabin in the Woods» تا این حد برخلاف جریان معمول فیلم های این ژانر پیش برود و تأثیری بر مخاطب بگذارد که کاملاً در تضاد با توقعات و انتظارات تماشاگر باشد. میتوان این فیلم را نمونه ای هشیارانه، متفاوت، و شیطنت آمیز از یکی از پلیدترین انواع فیلم های اسلشر slasher دانست.

کلبه‌ای در جنگل ( The Cabin in the Woods) یک فیلم ترسناک آمریکایی محصول سال ۲۰۱۲ به کارگردانی و نویسندگی درو گودارد است که با همکاری و تهیه‌کنندگی جاش ودون نوشته شده است. کریستن کانلی، کریس همسورث و جسی ویلیامز از بازیگران این فیلم هستند.

پنجشنبه ۱۲ شهریور، سینما تک قلهک هیچ نمایشی نخواهد داشت.

فیلم باشگاه مشت زنی

جمعه ۱۳ شهریور، ساعت ۲۳:۳۰، فیلم «باشگاه مشت زنی» در سینما تک قلهک نمایش داده می شود.

باشگاه مشت زنی (Fight Club) فیلمی آمریکایی، اقتباس شده از داستانی با همین نام به قلم چاک پائولانیک است. این فیلم توسط دیوید فینچر کارگردانی شده و بازیگرانی همچون ادوارد نورتون، برد پیت و هلنا بونهام کارتر در آن نقش آفرینی کرده‌اند.

علاقه مندان برای دیدن این فیلم و آگاهی از سانس های دیگر فیلم های سینما پردیس قلهک به سايت www. pardis-gholhak.com مراجعه کنند.