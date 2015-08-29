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۷ شهریور ۱۳۹۴، ۱۵:۰۴

رئیس هیئت تیراندازی خوزستان:

برترین بانوان لیگ دسته اول تیراندازی بانوان کشور معرفی شدند

برترین بانوان لیگ دسته اول تیراندازی بانوان کشور معرفی شدند

اهواز - رئیس هیئت تیراندازی خوزستان گفت: برترین بانوان لیگ دسته اول تیراندازی بانوان کشور در اهواز انتخاب و معرفی شدند.

سالار محمد نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اردوی یک‌روزه انتخابی لیگ دسته اول تیراندازی بانوان کشور روز جمعه در محل باشگاه قدس اهواز، زیر نظر مربی بانوان استان سارا مولایی برگزار شد.

وی افزود: در پایان اردوی یک‌روزه، نفرات اصلی ترکیب تیم راه‌یافته به لیگ دسته اول بانوان کشور مشخص شد.

محمد نیا افزود: نفرات تشکیل‌دهنده تیم تیراندازی بانوان لیگ استان۱۲ نفر بوده که ۶ نفر در رشته تفنگ بادی و ۶ نفر در رشته تپانچه بادی در مسابقات لیگ دسته اول کشور شرکت می‌کنند.

وی در ارتباط با اسامی نفرات تشکیل‌دهنده تیم تیراندازی بانوان لیگ استان گفت: در رشته تفنگ، معصومه دشت بزرگ، فروغ هدایت، اعظم عیسوند، زهرا جمشیدی، زهرا تقیان  و خانم پریسا افشین فر به‌عنوان نوجوان این رشته و همچنین در رشته تپانچه، مریم هرمزی، مریم تهرانی، رزیتا نوروزی، پروانه فرگت، مریم خواجوی و خانم سپیده نوربخش به‌عنوان نوجوان این رشته انتخاب شدند.

رئیس هیئت تیراندازی خوزستان بیان کرد: اولین اعزام تیم تیراندازی بانوان استان به‌منظور شرکت در مسابقات لیگ دسته یک بانوان روز جمعه مورخ سیزدهم شهریورماه جاری خواهد بود.

کد مطلب 2898505

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