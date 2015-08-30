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۸ شهریور ۱۳۹۴، ۹:۰۴

اوکتاویو در گفتگوی اختصاصی با مهر:

مشکل مالی با فدراسیون علت جدایی‎ام بود/ از مردم ایران تشکر می‌کنم

مشکل مالی با فدراسیون علت جدایی‎ام بود/ از مردم ایران تشکر می‌کنم

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ساحلی ایران مشکلات مالی را اصلی‌ترین دلیل قطع همکاری با فدراسیون فوتبال ایران برشمرد و گفت: امیدوارم در آینده‌ای نزدیک تمامی مشکلات حل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مارکو اوکتاویو در شرایطی از تیم ملی فوتبال ساحلی ایران خداحافظی کرد که روزهای خوب و موفقی را با این تیم رقم زده بود. ایران با اوکتاویو دو بار در جام‌های های جهانی ۲۰۱۳ و ۲۰۱۵ به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد.

قهرمانی در جام بین قاره‌ای، بازی‌های آسیایی، بازی‌های ساحلی و تورنمنت‌های دیگر از جمله موفقیت‌هایی بود که ایران با این مربی برزیلی کسب کرد. با این حال هفته گذشته در خبری غافلگیر کننده، جدایی اوکتاویو از تیم ملی اعلام شد.

خبرنگار مهر برای پی‌بردن به اصل ماجرا با این مربی برزیل گفتگو کرد. اوکتاویو در این خصوص گفت: متاسفانه فدراسیون فوتبال ایران شرایط تمدید قرارداد با من را نداشت. فدراسیون نمی‌توانست از پس دستمزد من بربیاید.

وی افزود: امیدوارم در آینده‌ای نزدیک تمامی مشکلات حل شود و بتوانم دوباره با ایران کار کنم. ایران یکی از قدرت‎های آینده فوتبال ساحلی خواهد شد.

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ساحلی ایران ادامه داد: جا دارد از همه مردمی که تیمشان را در این سه سال و هفت ماه حمایت کردند تشکر کنم. بسیار مفتخرم که هشت جام را با ایران بردم.

اوکتاویو در ادامه گفت: همچنین می‌خواهم از بازیکنان شجاعم هم تشکر کنم و همین‎طور کادر فنی که عاشق ایران هستند. امیدوارم شرایطی فراهم شود که به زودی شما را ببینم.

کد مطلب 2898506

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