همایش هم اندیشی سران طوایف و عشایر در خرمشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش که با حضور شیوخ طوایف، ائمه جمعه خرمشهر و مینوشهر، فرماندار ویژه خرمشهر و مسئولان نظامی و انتظامی و امنیتی برگزار شد، نقش مهم و تاثیرگذار عشایر در حل منازعات قومی و رفع عادت های غلط و کمک در برقراری نظم و امنیت مورد بررسی قرار گرفت.

فرماندار ویژه شهرستان خرمشهر که سخنران اول این مراسم بود دو عامل را در شکل گیری انقلاب اسلامی ایران مهم دانست.

ولی الله حیاتی افزود: اولین عامل نقش رهبری و دومین عامل مردم بودند که به عنوان ولی نعمتان انقلاب در کشور شناخته شده اند.

وی تصریح کرد: تفکیک بین مردم و انقلاب معادله مجهول و ناشدنی از سوی دشمنان انقلاب است که کماکان در حال تلاش برای عملی کردن هدف شومشان هستند ولی مردم طی این سالها ثابت کرده اند که کنار انقلاب اسلامی و رهبری بوده اند و هستند.

حیاتی تصریح کرد: دشمنان نیز به این نتیجه رسیده اند که توان مقابله با مردم را ندارند از این رو تاکتیک هجمه خود را عوض کرده و نقطه هدف خود را به سمت جوانان نسل جدید قرار داده اند.

فرماندار خرمشهر در این همایش خواستار نفوذ کلام سران طوایف و عشایر در رفع سنت های غلط چون تیراندازی در مراسم شد.

حیاتی همچنین خواستار تعامل و همکاری تنگاتنگ سران طوایف با شورای تامین شهرستان خرمشهر شد.

فرماندار ویژه خرمشهر، یک خبر خوش نیز برای مرزنشینان خرمشهری داشت، حیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح واردات اقلام خوراکی و غیر خوراکی بدون احتساب عوارض گمرکی برای مردم این منطقه از سوی استانداری خوزستان صادر شد.

حیاتی افزود: این طرح در راستای تقویت معیشت مرزنشینان اجرا شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر در گفتگو با خبرنگار مهر به اهداف برگزاری این همایش در خرمشهر اشاره کرد و گفت: هدف اساسی در برگزاری این همایش، استفاده از نقطه نظرات سران شیوخ و طوایف عرب منطقه است.

سرهنگ نادر سهیلی عنوان کرد: اجرای نظم و امنیت در این منطقه مرهون همکاری عشایر با دستگاه های نظامی و امنیتی است و امیدواریم با همکاری و مشورت این عزیزان بتوانیم گام موثری در حل منازعات و همچنین فرهنگ سازی در رفع عادات غلط چون تیراندازی در مراسمات داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم شیخ رحمان کعبی به نمایندگی از سران شیوخ و طوایف مشکلات و دغدغه های عشایر را بازگو کرد و خواستار نگاه ویژه دستگاه های دولتی در بحث اشتغال بومیان عرب و دادن پروژه های عمرانی به آنها برای آبادانی شهرشان شد.