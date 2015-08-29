به گزارش خبرنگار مهر، زمانی که دولت را تحویل گرفتیم، ذخیره گندم کشور ۵۴۰ هزار تن بود اما به رغم همه محدودیت های بارش و از بین رفتن ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی دیم گندم به دلیل خشکسالی، این ذخیره اکنون به ۶.۵ میلیون تن رسیده است.

وی در حوزه اقتصاد با اشاره به برخی شاخص های اقتصادی بیان کرد: الگوهای اقتصادی که در گذشته مورد استفاده قرار گرفته، پایه های اقتصاد کشور را سست کرده و آن را به نابودی کشانده و کشور را دوباره ابتدای راه قرار داده است.

حاجی میرزایی با اشاره به اینکه امروز الگوی خوداتکایی که معتقد است دخل و خرج کشور منهای نفت باید تراز شود، علمی و مورد تاکید است، اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی نیز با این الگو منطبق است و دولت نیز اقتصاد مقاومتی را به عنوان انتخاب راهبردی خود در حوزه اقتصاد مدنظر قرار داده است.

وی با بیان اینکه الگوی قالب اقتصاد دولت قبل، استفاده از ذخائر نفت و گاز و کسب درآمد از این محل و صرف آن برای واردات بوده است، افزود: این تفکر در دوره هایی که قیمت نفت افزایش یافته، غلبه بیشتری داشته است و بلایی را متوجه کشور کرده که هنوز عمق ابتلا به این بلا مشخص نشده و هنوز مصیبت اصلی آشکار نشده است.

دبیر هیئت دولت در بخش دیگری از سخنان خود مسکن مهر را ابتلائات بزرگ دولت یاد کرد و گفت: در شرایطی این طرح اجرا شد که هیچ یک از زیرساخت‌های آن فراهم نبود اما دولت مصمم است این تعهد را به خوبی و به نحو مناسبی به انجام برساند و امسال نیز در هفته دولت ۴۲۵ هزار واحد افتتاح شده و ۴۷ هزار واحد دیگر نیز به زودی افتتاح خواهد شد.

حاجی میرزایی در مورد واگذاری ها به بخش خصوصی در دولت قبلی نیز بیان کرد: تنها ۱۳ درصد خصوصی سازی ها، واگذاری به بخش خصوصی واقعی بوده است اما طی دو سال گذشته تلاش شده واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی به ۸۰ درصد برسد.