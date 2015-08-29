رئیس شورای شهر پلدختر معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که در سومین سال آغاز فعالیت شورای شهر دوره چهارم به منظور انتخاب رئیس و هیت رئیسه شورای ظهر شنبه تشکیل شد، ناد علی نعمت پور با کسب اکثریت آرا به عنوان رئیس شورای شهر پلدختر انتخاب شد.

پیش از این روزبه نیازی به مدت دو سال ریاست شورای اسلامی شهر پلدختر را بر عهده داشت.

بنا بر این گزارش مرتضی رفیعی به عنوان نایب رئیس شورای شهر، روح اله عالی و شهاب محمودی به ترتیب به عنوان خزانه دار و منشی به مدت یک سال انتخاب شدند.

رئیس شورای شهر پلدختر در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه گفت: شورا تمام تلاش خود را صرف پیگیری مطالبات مردم می کند و با وحدت و همدلی می توان آینده روشنی را ترسیم کرد تا به برنامه جامع شهری مدنظر دست یابیم.

نعمت پور با بیان این که نگاه شوراها خدمت به مردم، تعامل و هم افزایی است افزود: شورای اسلامی حلقه اتصال مردم و حاکمیت بوده و فلسفه وجودی تشکیل آن خدمت رسانی به مردم است.