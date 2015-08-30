محمدکاظم جیرودی شاعر و داستان‌نویس در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: این روزها مشغول ویرایش اشعاری از احمد منهوبی هستم که در قالب غزل سروده شده‌اند. منهوبی با تخلص شباهنگ شعر می‌گوید و به تازگی دست به کار و ابتکاری جدید زده است.

وی افزود: کاری که منهوبی کرده، این است که غزلیاتی را با اتکا به اشعار حافظ سروده است. او یک مصرع از حافظ آورده و مصرع دیگری را از خود سروده است. نتیجه کار هم، شعرهای زیبایی از کار درآمده است اما برای اطمینان و ویرایش نهایی، شعرها را به من سپرده اند تا از نظر واژگانی و وزن و عروض آن ها را بررسی کنم تا اشکالی وجود نداشته باشد. به هر حال کار کردن با حافظ سخت است.

این داستان نویس در ادامه گفت: منهوبی فارغ‌التحصیل دانشگاه علامه طباطبایی است. او نقاش و خوشنویس است و با تخلص شباهنگ شعر نیز می گوید. کاری که او با شعر حافظ انجام داده، یک اتفاق جدید است من هم با یک اثر حدودا ۵۰۰ صفحه ای روبرو هستم که تا به حال نیمی از شعرهایش را بررسی کرده ام.

جیرودی گفت: هنوز برای این مجموعه شعر، ناشری انتخاب نشده است.