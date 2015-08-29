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۷ شهریور ۱۳۹۴، ۱۵:۵۳

در حاشیه پنجمین نشستAMF صورت گرفت؛

دیدار شهردار تهران با نمایندگان شهرهای آسیایی

دیدار شهردار تهران با نمایندگان شهرهای آسیایی

شهردارتهران در حاشیه پنجمین نشست هیات اجرایی مجمع شهرداران آسیایی با هیات هایی از ترکیه، لبنان، فلسطین، بانکوک، غازی آنتب و هایکو به صورت جداگانه دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدارهای شهردار تهران با نمایندگان شهرهای آسیایی،نماینده قدس شریف به خاطر پیروزی توافق هسته ای به شهردار تهران تبریک گفت و ادامه داد: شما این پیروزی بزرگ را در خانه غربی ها علیه رژیم صهیونیستی بدست آورده اید. این پیروزی محقق نشده است مگر اینکه با هوش رهبری و با رهبری عادل و در سایه پایداری مردم که لازم است از ایشان نیز تقدیر کنیم.

شهردار تهران نیز در این دیدار خاطرنشان کرد: موضوع قدس موضوع همه ملت های اسلامی است و مردم قدس همیشه مظلوم بوده اند. بعد از انقلاب اسلامی ایران هم که دولت به دست مسلمین افتاد، ملت و دولت با هم هماهنگ بوده اند.

قالیباف با بیان اینکه مطمئن باشید اصلی ترین چالش ما موضوع قدس است و هیچ چیزی ما را از آن منحرف نخواهد کرد، بیان کرد: باید باور داشته باشیم، تنش های امروز دسیسه اسراییل است تا مردم از موضوع قدس منحرف شوند.

کد مطلب 2898593
نورا حسینی

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