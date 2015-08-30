محمدباقر حکیم و تقریب مذاهب/ گویی شهادت در خاندان حکیم موروثی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدباقر حکیم در راه مبارزه با استبداد و استعمار سختی های زیادی کشید. صدام دستور اعدام او را صادر کرده بود. از عراق فرار کرد و به ایران آمد تا از دست صدام دیکتاتور در امان باشد.

شهید حکیم پس از سقوط صدام به عراق بازگشت. اما مزدوران استعمار نتوانستند حضور او را تحمل کنند و تنها پس از سه ماه از حضورش در عراق، او را به همراه ۱۲۵ نمازگزار دیگری که از حرم امام علی(ع) خارج می شدند، به شهادت رساندند.

وی یکی از افرادی بود که به وحدت اسلامی در قول و فعل معتقد و ملتزم بود.

جزوه ای که اینجا قابل دانلود است، درباره نوع نگاه وی به موضوع وحدت اسلامی است.