برخورد شدید با رانندگان پرخطر /ماموریت ویژه همیاران پلیس

سردار تقی مهری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه در شهریورماه سال گذشته بیش از ۱۸۰۰ نفر کشته و ۳۱ هزار نفر مجروح شده اند، گفت: فصل تابستان در بین فصول سال بیشترین تردد، کشته و مجروح حوادث رانندگی را به خود اختصاص داده است. از این رو با ابلاغ صورت گرفته ماموران پلیس راه با متخلفانی که با انجام رانندگی پرخطر جان خود و دیگران را به مخاطره می اندازند، به شدت برخورد می کند.

وی افزود: بر اساس آمارها در بین ماه های تابستان پرترددترین ماه که بیشترین تصادفات را به خود اختصاص داده است شهریورماه اعلام شده است.

رئیس پلیس راهور ناجا با تاکید بر اینکه ۳۳ درصد کشته های تصادفات در شهریورماه سال گذشته و در پی واژگونی خودروهای سواری جان خود را از دست داده اند، افزود: مهمترین علت این حوادث خستگی و خواب آلودگی و عدم توجه به جلو به خصوص در جاده های کفی و یکنواخت بوده است، از این رو ضرورت دارد رانندگان هنگام تردد در این جاده ها حتماً زمانی که احساس خستگی کردند در توقفگاه های تعبیه شده ساعاتی را استراحت کنند.

سردار مهری از برخورد شدید با تخلفات حادثه ساز در شهریورماه امسال خبر داد و گفت: خودروی رانندگان پرخطری که دو تخلف حادثه ساز همزمان داشته باشند، بدون اغماض، ۷۲ ساعت توقیف می شود.

وی در ادامه به کمک همیاران پلیس و ماموریتی که به صورت ویژه بر عهده همیاران پلیس قرار داده شده است، اشاره کرد و گفت: همکاران ما در خودروها، همیاران پلیس هستند که حتماً در طول سفر نسبت به رعایت قوانین و مقررات رانندگی توسط والدین خود باید توجه کافی را داشته باشند و تذکرات لازم را اعلام کنند.

رئیس پلیس راهور همچنین از افزایش تصادفات جرحی خبر داد و گفت: متاسفانه علی رغم کاهش کشته های تصادفات رانندگی، تصادفات جرحی افزایش قابل توجه داشته است.

وی در خصوص رانندگان حمل و نقل عمومی به خصوص رانندگان اتوبوسها نیز گفت: شهروندان می توانند از طریق سامانه پیامکی ۱۱۰۱۲۰ تخلفات رانندگان اتوبوس ها را اطلاع دهند که قطعا ماموران پلیس راه نیز در اولین پاسگاه نسبت به توقف اتوبوس متخلف و برخورد با راننده خاطی برابر قوانین و مقررات رانندگی اقدام می کنند.

مهری گفت: شماره تلفن ۸۸۲۵۵۵۵۵ و تلفن گویای ۱۲۰ در کنار سایت www.rahvar۱۲۰.ir آماده اعلام آخرین وضعیت راه ها و محدودیت های تردد و ترافیک محورهاست و رانندگان با این امکانات فراهم شده می توانند کم ترافیک ترین مسیر را برای حضور در زمان مناسب سفر در نظر بگیرند.