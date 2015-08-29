به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسيون نابینایان وکم بینایان، رقابتهای آسیایی ۲۰۱۵ ژاپن که در توکیو برگزار می‌شود تنها فرصت کسب سهمیه تیم ملی فوتبال جهت حضور در رقابتهای پارالمپیک ریو است.

به همين منظور تيم ملي فوتبال ۵ نفره ايران با تركيب ۱۰ ورزشکار ساعت ۲۲:۲۰ تهران را به مقصد امارات و در نهايت به مقصد شهر توکیو ژاپن ترك می‌كند.

حسین رجب پور، محمد حیدری، صادق رحیمی، محمد رضا مهنی نسب، احمد رضا شاه حسینی، رسول باصری، امیر پور رضوی، بهزاد زاد علی اصغر، مرتضی رمضانی و میثم شجاعیان به عنوان دروازه‎بان) ورزشكاران اين تيم را تشكيل مي‌دهند.

جواد فلفلی سرمربی و محمدرضا شاددل و ایمان فرحبخش به عنوان مربی، تيم ملی را همراهی می‌کنند.

در مسابقات آسیایی ژاپن، شش تیم از کشورهای ژاپن، کره جنوبی، چین، ایران، مالزی و هند شرکت می کنند و مسابقات به صورت دوره ای برگزار می شود و دوتیم می‌توانند کسب سهمیه کنند.

روز اول ایران با مالزی، روز دوم با ژاپن، روز سوم با هند، روز چهارم با چین و روز پنجم با کره مسابقه دارد.

رقابتهای آسیایی فوتبال ۵ نفره از ۸ تا ۱۸ شهریور ماه به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.