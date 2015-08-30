اعتراض اهل قلم به بازسازی موزه جلال/ نگذارید ویرانه شود این خانه!

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از نویسندگان، هنرمندان و استادان ادبیات کشور، طی یک نامه سرگشاده، اعتراض خود را نسبت به تأخیر در احداث خانه- موزه جلال آل احمد و سیمین دانشور که قرار بود با عنوان «خانه ادبیات ایران» ساخته شود، اعلام کردند.

این نامه سرگشاده که خطاب به محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی دیگر از مقامات مسوول از جمله معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، رییس شورای اسلامی شهر تهران و رییس کمیته فرهنگی و اجتماعی شورای مزبور نوشته شده، حاکی از اعتراض به تأخیر یک و نیم ساله در اجرای پروژه خانه- موزه جلال آل احمد و سیمین دانشور است.

امضاکنندگان این نامه ضمناً از مسئولان امر خواسته‌اند که موانع اجرای این پروژه فرهنگی را برطرف سازند و اجازه ندهند که خانه زنده یادان جلال آل احمد و سیمین دانشور، در معرض ویرانی قرار گیرد.

محمدحسین دانایی، خواهرزاده زنده‌یاد آل‌احمد که از انتشار این نامه به مهر خبر داده و نسخه‌ای از آن را هم در اختیار خبرنگار مهر گذاشته است، این اقدام را نشانه همبستگی فرهیختگان و فرزانگان جامعه و حساسیت آنان نسبت به چگونگی عملکرد مسئولان فرهنگی دانسته و ضمن اظهار نگرانی در مورد آینده این پروژه، متذکر شد: بی مسئولیتی و عدم پاسخگویی، آفت خطرناکی است که اینگونه فعالیت های فرهنگی را تهدید می‌کند و اگر مسوولان رده بالا در این امر مداخله نکنند و اوضاع به همین ترتیب ادامه یابد، این یادمان فرهنگی باارزش در معرض ویرانی قرار خواهد گرفت.

متن این نامه با عنوان «نگذارید که ویرانه شود این خانه!» بدین شرح است:

«چندی است که چراغ این خانه خاموش است، خانه زنده یادان جلال آل‌احمد و سیمین دانشور. این خانه که سال‌ها کانون پرشور فعالیت‌های فرهنگی کشور و محل رفت و آمد پرچمداران عرصه هنر و ادب فارسی بوده و در حال حاضر نیز به عنوان یکی از مواریث فرهنگی این سرزمین به ثبت رسیده است، حدود یک و نیم سال پیش در اختیار شهرداری تهران قرار گرفت تا پس از تعمیرات جزیی، به «خانه- موزه جلال و سیمین» یا به تعبیر دیگر، به «خانه ادبیات ایران» تبدیل شود، ولی... مدتی است که متروک مانده و رو به ویرانی است.

اینک با توجه به نقش مثبت این دو شخصیت فرهنگی در اعتلای جایگاه هنر و ادب فارسی در دوران معاصر و با عنایت به رویکرد روزافزون جوانان به آنان به‌عنوان سرمایه‌های نمادین و الگوهای رفتاری در حوزه های شخصی و اجتماعی و همچنین با درنظرگرفتن پیامدهای چندسویه راه‌اندازی «خانه- موزه جلال و سیمین» از همه مسوولان محترم درخواست می‌شود که موانع اجرای این پروژه فرهنگی را برطرف سازند و اجازه ندهند که این خانه ویرانه شود.

حیف است که شاخص دوره مدیریت مسئولان محترم در سمت‌هایی که دارند، ویران شدن چنین خانه‌ای باشد!»

به گفته دانایی تاکنون چهره‌هایی همچون ژاله آموزگار، عبدالعلی ادیب برومند، هما ارژنگی، مهدی افشار، حسن انوشه، محمد بقایی(ماکان)، غزل تاجبخش، غلامعباس توسلی، محسن ثلاثی، محمود جامساز، بهاءالدین خرمشاهی، کامبیز درم بخش، محمود دولت‌آبادی، علی رشیدی، کورش زعیم، توفیق سبحانی، توران شهریاری، منوچهر صدوقی(سها)، منیژه عدالت (همسر مرحوم پرویز ورجاوند)، کامران فانی، جواد مجابی، حسین محجوبی، مهدی محقق، علی موسوی گرمارودی و داود هرمیداس باوند این نامه را امضا کرده‌اند.

وی تصریح کرد: هنرمندان دیگری که مایل به تایید متن این نامه و درج امضا بر آن هستند می‌توانند با نشانی الکترونیکی mhdanaee@gmail.com مکاتبه کنند.