۹۵ روستای خراسان جنوبی به وسیله تانکر آبرسانی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صفوینژاد بعد از ظهر شنبه در مراسم بهرهبرداری از پروژههای آبرسانی به روستاهای دره گزان و شارقنج اظهار کرد: در حال حاضر تعداد ۱۲ مجتمع آبرسانی روستایی در شهرستان بیرجند وجود دارد که مجتمع آبرسانی پسوچ یکی از بزرگترین این مجتمعها محسوب میشود.
وی با بیان اینکه ۲۶ روستا با استفاده از این مجتمع آبرسانی میشوند، بیان کرد: با بهرهبرداری از پروژه آبرسانی به روستاهای دره گزان و شارقنج، تعداد این روستاها به ۲۸ روستا افزایش یافته است.
مدیر امور آب و فاضلاب روستایی بیرجند با اشاره به اینکه مجتمع آبرسانی پسوج دارای هشت ایستگاه پمپاز و ۴۵ کیلومتر خط انتقال است، عنوان داشت: برای آبرسانی به روستاهای دره گزان و شارقنج نیز حدود پنج کیلومتر خط انتقال اجرا شده است.
بهرمندی ۱۲۶ نفر از نعمت آب آشامیدنی
صفوینژاد، اجرای پنج هزار و ۳۰۰ کیلومتر شبکه توزیع، هشت حوضچه شیر آلات، ۱۶۰ متر حصارکشی و ۱۶۰ متر مکعب مخزن ذخیره را از دیگر مشخصات فنی این پروژه عنوان کرد و گفت: با بهره برداری از این پروژه ۱۲۶ نفر از نعمت آبرسانی برخوردار میشوند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد ۳۲۴ روستا در سطح شهرستان وجود دارد، بیان کرد: از این تعداد ۱۰۹ روستا تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب روستایی قرار دارند.
به گفته مدیر امور آب و فاضلاب روستایی بیرجند در حال حاضر ۳۸ هزار و ۸۲۹ نفر تحت پوشش خدمات این شرکت هستند.
صفوینژاد از وجود ۲۱ هزار و ۵۳۰ انشعاب روستایی آب در سطح شهرستان بیرجند خبر داد و گفت: همچنین در حال حاضر ۹۸ مشترک صنعتی و تولیدی با ظرفیت ۹ هزار و ۳۸۳ متر مکعب از خدمات شرکت آبفای بیرجند استفاده میکنند.
وی تعداد منابع آبی این شرکت را ۳۰ حلقه برشمرد و افزود: دبی کل بهره برداری از چاهها حدود ۱۳۸. ۵۸ لیتر در ثانیه است.
مدیر امور آب و فاضلاب روستایی بیرجند به خشکسالیهای متمادی در استان اشاره کرد و گفت: متاسفانه به دلیل تدوام این خشکسالیها در حال حاضر ۹۵ روستای شهرستان بیرجند با تانکر آبرسانی میشوند.
به گفته صفوینژاد ماهیانه حدود چهار هزار متر مکعب آب به وسیله تانکر به این روستاها حمل میشود.
احداث مخزن دو هزار متر مکعبی برای روستاهای حاشیه بیرجند
وی با اشاره به پروژههای در دست اجرای این شرکت عنوان داشت: در حال حاضر مخزن دو هزار متر مکعبی برای روستاهای حاشیه شهر بیرجند در دست احداث است.
مدیر امور آب و فاضلاب روستایی بیرجند، تکمیل خطوط انتقال و ایستگاههای پمپاژ روستاهای سیسکان- نوغاب- زیرک- خونیک، تکمیل آبرسانی به روشناوند، آبرسانی به روستای مهمویی و فاز دو مجتمع آبرسانی بهدان را از دیگر پروژههای در دست اجرای این شرکت عنوان کرد.
همچنین امروز از پروژه آسفالت روستای دستگرد بیرجند با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیون تومان با حضور فرماندار بهره برداری شد.
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