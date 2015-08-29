مسابقات ووشوی مردان کشور با قهرمانی قم پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های ووشوی قهرمانی کشور ظهر شنبه در سالن شهید حیدریان قم پایان یافت و ووشوکاران قمی موفق شدند بیشترین مدال را از این مسابقات به دست آوردند.

در این مسابقات که در سبک نان چوآن ووشو برگزار شد ورزشکارانی از سراسر کشور شامل ۵۰۰ ورزشکار در قم حضور پیدا کردند و مسابقات خود را در دو بخش مبارزه یا ساندا و نمایشی یا تالو برگزار کردند.

این مسابقات در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد و در ‌‌نهایت تیم ووشوی قم توانست با ۱۵ مدال طلا، ۸ نقره و ۹ برنز به مقام قهرمانی برسد.

تیم ووشوی استان تهران با ۱۲ مدال طلا، ۶ نقره و ۵ برنز در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم ووشوی مازندران نیز با ۸ مدال طلا، ۵ نقره و ۶ برنز در رده سوم مجموع امتیازات ساندا و تالو قرار گرفت تا جهره ۳ تیم بر‌تر مسابقات مشخص شود.

این در حالی است که تیم ووشوی قم در سبک لو هان چوآن نیز ۲ هفته پیش در مسابقات قهرمانی این سبک در قم موفق به کسب عنوان قهرمانی شده بود.

قم همچنین سال گذشته موفق به کسب مقام قهرمانی مسابقات ووشوی قهرمانی سبک فانگ من چوآن شده بود در حالی این مسابقه در دو بخش مردان و زنان در قم برگزار شد.