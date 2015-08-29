منچستر سیتی ۱۲ امتیازی شد/ شکست خانگی چلسی و لیورپول

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر فوتبال انگلیس عصر روز شنبه ادامه پیدا کرد که در مهمترین بازی تیم منچستر سیتی در ورزشگاه اتحاد برابر واتفورد به میدان رفت و با حساب ۲ بر صفر این تیم را پشت سر گذاشت.

گل‌های تیم سیتی را در این بازی رحیم استرلینگ (۴۷) و فرناندینیو (۵۶) به ثمر رساندند. شاگردان پیگرینی با کسب چهارمین برد متوالی فصل جمع امتیازات خود را به عدد ۱۲ رساندند تا شروعی فوق‌العاده در این فصل داشته باشند و به تنهایی در صدر جدول رده‌بندی قرار گیرند.

چلسی، مدافع عنوان قهرمانی در ورزشگاه استمفورد بریج میزبان کریستال پالاس بود که در ادامه ناکامی‌های این فصل خود باخت باورنکردنی ۲ بر یک را برابر این تیم متحمل شد. باکاری ساکو (۶۵) و جوئل وارد (۸۱) دو بار دروازه تیم چلسی را باز کردند و تنها گل تیم آبی‌پوش لندنی را فالکائو در دقیقه ۷۹ به ثمر رساند. تیم مورینیو که در سه بازی قبل خود ۴ امتیاز کسب کرده بود با این شکست در همان امتیاز ۴ باقی ماند و موقتا در رده سیزدهم جدول رده‌بندی ایستاد.

نتایج دیدارهای همزمان روز شنبه به شرح زیر است:

* منچستر سیتی ۲ - واتفورد صفر

* استوک سیتی صفر- وست برومویچ یک

* استون ویلا ۲ - ساندرلند ۲

* چلسی یک - کریستال پالاس ۲

* لیورپول صفر - وستهام ۳

* بورنموث یک - لستر سیتی یک